熊本市は１２日、２０２１年度の一般会計当初予算案を発表した。総額は前年度当初比２・７％増の３７５０億円で、熊本地震の復旧費で膨れ上がった１７年度当初予算の３９４８億円に次いで過去２番目の規模。最優先課題の新型コロナウイルス対策に８８億円を計上、地震関連に１６４億円を盛り込んだ。１９日開会の定例市議会に提出する。

新型コロナ対策は、ワクチン接種に向けた体制整備費２１億円をはじめ、クラスター（感染者集団）の発生を防ぐための高齢者施設職員への定期的なＰＣＲ検査費１１億円、中小企業への利子補給１４億円などが並ぶ。

このほか、市役所のデジタル化推進経費に４０００万円、くまもと森都心プラザのビジネス支援拠点整備事業に１億５０００万円を計上した。

歳出を目的別にみると、全体の４割を占める民生費が２・４％増の１４３０億円。衛生費は新型コロナに伴うＰＣＲ検査費などで１６・３％増の２３８億円。土木費はＪＲ熊本駅白川口駅前広場の整備が完了し、１１・１％減の４００億円。災害復旧費は３１・５％増の１１３億円で、近見地区の液状化防止対策を含む宅地復旧関連費８１億円が含まれる。

歳入は、自主財源の柱となる市税が１１７４億円。新型コロナの影響で個人・法人市民税が２４億円、固定資産税が７億円減る見込みだが、都市計画税が税率引き上げに伴い２６億円増加するため、前年度当初比０・４％減にとどまった。

国県支出金は４・８％増の１１０９億円。地方交付税は１・９％減の４３４億円で、後に交付税で手当てされる臨時財政対策債２３０億円も含めると７・９％増の６６４億円。借金に当たる市債発行額は９・０％増の４９３億円。２１年度末の市債残高は５１８６億万円（うち臨時財政対策債２１１２億円）となり、２０年度末より１８０億円増える見込み。（久保田尚之）