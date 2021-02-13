気象庁によると、13日23:08頃、福島県沖を震源とするM7.1の地震があり、宮城県蔵王町、福島県相馬市・国見町・新地町で震度6強の揺れを観測しました。

この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：2月13日23:08頃

・震源地 ：福島県沖(北緯37.7度、東経141.8度)

・震源の深さ：約60km

・地震の規模：M7.1(推定)

■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)

【震度6強】

・宮城県 ：蔵王町円田＊

・福島県 ：相馬市中村＊、国見町藤田＊、新地町谷地小屋＊

【震度6弱】

・宮城県 ：石巻市桃生町＊、岩沼市桜＊、登米市迫町＊、宮城川崎町前川＊、亘理町悠里＊、山元町浅生原＊

・福島県 ：福島市五老内町＊、郡山市朝日、郡山市開成＊、郡山市湖南町＊、須賀川市八幡山＊、須賀川市八幡町＊、南相馬市小高区＊、福島伊達市前川原＊、福島伊達市梁川町＊、本宮市白岩＊、桑折町東大隅＊、川俣町五百田＊、天栄村下松本＊、福島広野町下北迫大谷地原＊、楢葉町北田＊、川内村上川内早渡＊、大熊町大川原＊、双葉町両竹＊、浪江町幾世橋

【震度5強】

・宮城県 ：仙台青葉区落合＊、仙台宮城野区五輪、仙台若林区遠見塚＊、石巻市大街道南＊、石巻市前谷地＊、塩竈市今宮町＊、白石市亘理町＊、仙台空港、名取市増田＊、角田市角田＊、登米市登米町＊、登米市米山町＊、登米市南方町＊、栗原市若柳＊、東松島市小野＊、東松島市矢本＊、大崎市古川三日町、大崎市古川旭＊、大崎市松山＊、大崎市田尻＊、大河原町新南＊、村田町村田＊、柴田町船岡、丸森町鳥屋＊、松島町高城、七ヶ浜町東宮浜＊、利府町利府＊、大郷町粕川＊、大衡村大衡＊、涌谷町新町裏、宮城美里町木間塚＊

・福島県 ：福島市松木町、福島市桜木町＊、いわき市三和町、いわき市平四ツ波＊、いわき市平梅本＊、白河市新白河＊、白河市東＊、白河市表郷＊、白河市大信＊、須賀川市長沼支所＊、須賀川市岩瀬支所＊、二本松市金色＊、二本松市油井＊、二本松市針道＊、田村市船引町、田村市大越町＊、田村市常葉町＊、田村市都路町＊、田村市滝根町＊、南相馬市原町区三島町、南相馬市原町区高見町＊、南相馬市原町区本町＊、南相馬市鹿島区西町＊、福島伊達市保原町＊、福島伊達市霊山町＊、福島伊達市月舘町＊、本宮市本宮＊、大玉村南小屋、大玉村玉井＊、鏡石町不時沼＊、猪苗代町千代田＊、泉崎村泉崎＊、中島村滑津＊、矢吹町一本木＊、玉川村小高＊、浅川町浅川＊、小野町中通＊、小野町小野新町＊、福島広野町下北迫苗代替＊、富岡町本岡＊、川内村下川内、川内村上川内小山平＊、大熊町野上＊、葛尾村落合落合＊、飯舘村伊丹沢＊

・栃木県 ：高根沢町石末＊、那須町寺子＊

【震度5弱】

・宮城県 ：仙台青葉区大倉、仙台青葉区作並＊、仙台青葉区雨宮＊、仙台宮城野区苦竹＊、仙台太白区山田＊、仙台泉区将監＊、石巻市泉町、石巻市北上町＊、石巻市相野谷＊、多賀城市中央＊、登米市中田町、登米市東和町＊、登米市豊里町＊、登米市石越町＊、栗原市栗駒、栗原市築館＊、栗原市瀬峰＊、栗原市志波姫＊、栗原市高清水＊、栗原市金成＊、栗原市一迫＊、大崎市古川大崎、大崎市三本木＊、大崎市鹿島台＊、富谷市富谷＊、丸森町上滝、大和町吉岡＊、色麻町四竈＊、宮城加美町中新田＊、宮城加美町小野田＊、宮城美里町北浦＊

・福島県 ：福島市飯野町＊、いわき市小名浜、いわき市錦町＊、白河市郭内、白河市八幡小路＊、南相馬市鹿島区栃窪、猪苗代町城南、湯川村清水田＊、会津美里町新鶴庁舎＊、西郷村熊倉＊、棚倉町棚倉中居野、矢祭町戸塚＊、石川町長久保＊、平田村永田＊、古殿町松川新桑原＊、三春町大町＊

・栃木県 ：大田原市本町＊、那須烏山市中央、栃木那珂川町小川＊

・岩手県 ：一関市千厩町＊、一関市室根町＊、矢巾町南矢幅＊

・山形県 ：米沢市アルカディア、米沢市林泉寺＊、上山市河崎＊、中山町長崎＊、白鷹町荒砥＊

・茨城県 ：日立市助川小学校＊、日立市役所＊、土浦市常名、常陸太田市金井町＊、常陸太田市高柿町＊、笠間市石井＊、笠間市中央＊、常陸大宮市北町＊、那珂市瓜連＊、筑西市舟生、鉾田市汲上＊、城里町石塚＊、城里町小勝＊、東海村東海＊

・埼玉県 ：加須市大利根＊

【震度4】

・宮城県 ：石巻市大瓜、石巻市鮎川浜＊、石巻市雄勝町＊、気仙沼市赤岩、気仙沼市本吉町西川内、気仙沼市笹が陣＊、気仙沼市唐桑町＊、気仙沼市本吉町津谷＊、登米市津山町＊、栗原市鶯沢＊、栗原市花山＊、大崎市鳴子＊、大崎市岩出山＊、七ヶ宿町関＊、宮城加美町宮崎＊、女川町女川浜＊、南三陸町志津川、南三陸町歌津＊

・福島県 ：会津若松市材木町、会津若松市東栄町＊、会津若松市北会津町＊、会津若松市河東町＊、喜多方市熱塩加納町＊、喜多方市高郷町＊、喜多方市御清水＊、喜多方市塩川町＊、二本松市小浜＊、天栄村湯本支所＊、下郷町高陦＊、下郷町塩生＊、南会津町田島、南会津町界＊、西会津町野沢、西会津町登世島＊、磐梯町磐梯＊、会津坂下町市中三番甲＊、柳津町柳津＊、会津美里町本郷庁舎＊、会津美里町高田庁舎＊、棚倉町棚倉舘ヶ丘＊、矢祭町東舘＊、塙町塙＊、鮫川村赤坂中野＊、古殿町松川横川

・栃木県 ：宇都宮市明保野町、宇都宮市塙田＊、宇都宮市旭＊、宇都宮市中里町＊、宇都宮市中岡本町＊、足利市大正町＊、栃木市旭町、栃木市藤岡町藤岡＊、栃木市岩舟町静＊、佐野市葛生東＊、佐野市高砂町＊、鹿沼市晃望台＊、鹿沼市口粟野＊、日光市瀬川、日光市鬼怒川温泉大原＊、日光市芹沼＊、小山市神鳥谷＊、小山市中央町＊、真岡市田町＊、真岡市荒町＊、大田原市黒羽田町、矢板市本町＊、那須塩原市蟇沼、那須塩原市鍋掛＊、那須塩原市共墾社＊、那須塩原市あたご町＊、那須塩原市塩原庁舎＊、栃木さくら市氏家＊、那須烏山市大金＊、那須烏山市役所＊、下野市田中＊、下野市笹原＊、下野市大松山＊、益子町益子、茂木町北高岡天矢場＊、茂木町茂木＊、市貝町市塙＊、芳賀町祖母井＊、壬生町通町＊、野木町丸林＊、塩谷町玉生＊、栃木那珂川町馬頭＊

・岩手県 ：盛岡市山王町、盛岡市薮川＊、盛岡市渋民＊、宮古市五月町＊、宮古市川井＊、宮古市区界＊、宮古市田老＊、大船渡市大船渡町、大船渡市猪川町、大船渡市盛町＊、花巻市大迫町、花巻市石鳥谷町＊、花巻市材木町＊、花巻市東和町＊、北上市柳原町、北上市相去町＊、久慈市川崎町、久慈市枝成沢、久慈市長内町＊、遠野市青笹町＊、遠野市宮守町＊、一関市大東町、一関市竹山町＊、一関市東山町＊、一関市藤沢町＊、一関市川崎町＊、陸前高田市高田町＊、釜石市只越町、釜石市中妻町＊、八幡平市大更、八幡平市田頭＊、八幡平市野駄＊、奥州市水沢大鐘町、奥州市水沢佐倉河＊、奥州市江刺＊、奥州市前沢＊、奥州市胆沢＊、奥州市衣川＊、滝沢市鵜飼＊、岩手町五日市＊、紫波町紫波中央駅前＊、金ケ崎町西根＊、平泉町平泉＊、住田町世田米＊、山田町八幡町、山田町大沢＊、普代村銅屋＊、野田村野田＊

・山形県 ：山形市緑町、山形市薬師町＊、山形市旅篭町＊、米沢市駅前、米沢市金池＊、鶴岡市藤島＊、酒田市亀ケ崎、酒田市宮野浦＊、酒田市飛鳥＊、酒田市山田＊、新庄市東谷地田町、新庄市堀端町＊、新庄市住吉町＊、寒河江市西根＊、寒河江市中央＊、村山市中央＊、長井市ままの上＊、天童市老野森＊、東根市中央＊、尾花沢市若葉町＊、南陽市三間通＊、山辺町緑ケ丘＊、河北町谷地、河北町役場＊、西川町大井沢＊、西川町海味＊、山形朝日町宮宿＊、大江町左沢＊、大石田町緑町＊、最上町向町＊、舟形町舟形＊、真室川町新町＊、大蔵村肘折＊、大蔵村清水＊、鮭川村佐渡＊、戸沢村古口＊、高畠町高畠＊、山形川西町上小松＊、山形小国町岩井沢、山形小国町小国小坂町＊、白鷹町黒鴨、飯豊町上原＊、飯豊町椿＊、三川町横山＊、庄内町狩川＊、庄内町余目＊、遊佐町遊佐、遊佐町舞鶴＊

・茨城県 ：水戸市金町、水戸市千波町＊、水戸市内原町＊、水戸市栗崎町＊、日立市十王町友部＊、土浦市田中＊、茨城古河市長谷町＊、茨城古河市下大野＊、茨城古河市仁連＊、石岡市柿岡、石岡市若宮＊、石岡市八郷＊、石岡市石岡＊、結城市中央町＊、龍ケ崎市役所＊、下妻市本城町＊、下妻市鬼怒＊、常総市新石下＊、常総市水海道諏訪町＊、常陸太田市町屋町、常陸太田市町田町＊、常陸太田市大中町＊、高萩市安良川＊、高萩市本町＊、北茨城市磯原町＊、北茨城市中郷町＊、笠間市下郷＊、笠間市笠間＊、取手市寺田＊、取手市井野＊、取手市藤代＊、牛久市中央＊、つくば市天王台＊、つくば市研究学園＊、つくば市小茎＊、ひたちなか市山ノ上町、ひたちなか市南神敷台＊、ひたちなか市東石川＊、茨城鹿嶋市鉢形、茨城鹿嶋市宮中＊、潮来市堀之内、潮来市辻＊、守谷市大柏＊、常陸大宮市中富町、常陸大宮市山方＊、常陸大宮市上小瀬＊、常陸大宮市野口＊、常陸大宮市高部＊、那珂市福田＊、筑西市下中山＊、筑西市門井＊、筑西市海老ヶ島＊、坂東市岩井、坂東市馬立＊、坂東市山＊、坂東市役所＊、稲敷市江戸崎甲＊、稲敷市役所＊、稲敷市伊佐津＊、稲敷市結佐＊、稲敷市須賀津＊、かすみがうら市上土田＊、かすみがうら市大和田＊、桜川市岩瀬＊、桜川市真壁＊、桜川市羽田＊、神栖市溝口＊、行方市山田＊、行方市玉造＊、行方市麻生＊、鉾田市鉾田、鉾田市造谷＊、つくばみらい市加藤＊、つくばみらい市福田＊、小美玉市小川＊、小美玉市堅倉＊、小美玉市上玉里＊、茨城町小堤＊、城里町阿波山＊、大子町池田＊、美浦村受領＊、阿見町中央＊、河内町源清田＊、八千代町菅谷＊、五霞町小福田＊、境町旭町＊、利根町布川

・埼玉県 ：さいたま西区指扇＊、さいたま北区宮原＊、さいたま大宮区天沼町＊、さいたま大宮区大門＊、さいたま見沼区堀崎＊、さいたま中央区下落合＊、さいたま南区別所＊、さいたま緑区中尾＊、さいたま岩槻区本丸＊、熊谷市大里＊、熊谷市妻沼＊、熊谷市江南＊、川口市中青木分室＊、行田市本丸＊、行田市南河原＊、加須市三俣＊、加須市騎西＊、加須市北川辺＊、本庄市児玉町、本庄市本庄＊、東松山市松葉町＊、春日部市粕壁＊、春日部市金崎＊、春日部市谷原新田＊、羽生市東＊、鴻巣市中央＊、鴻巣市川里＊、鴻巣市吹上富士見＊、深谷市川本＊、上尾市本町＊、草加市中央＊、戸田市上戸田＊、桶川市泉＊、久喜市下早見、久喜市青葉＊、久喜市菖蒲＊、久喜市栗橋＊、久喜市鷲宮＊、北本市本町＊、八潮市中央＊、富士見市鶴馬＊、三郷市中央＊、坂戸市千代田＊、幸手市東＊、鶴ヶ島市三ツ木＊、吉川市きよみ野＊、白岡市千駄野＊、毛呂山町中央＊、滑川町福田＊、川島町下八ツ林＊、吉見町下細谷＊、宮代町笠原＊、杉戸町清地＊、松伏町松伏＊

・青森県 ：八戸市内丸＊、八戸市南郷＊、十和田市西十二番町＊、七戸町森ノ上＊、六戸町犬落瀬＊、東北町上北南＊、おいらせ町中下田＊、おいらせ町上明堂＊、五戸町古舘、青森南部町苫米地＊、階上町道仏＊

・秋田県 ：秋田市河辺和田＊、横手市大雄＊、湯沢市川連町＊、由利本荘市西目町沼田＊、由利本荘市前郷＊、大仙市刈和野＊、大仙市北長野＊、大仙市太田町太田＊、大仙市大曲花園町＊、大仙市高梨＊、にかほ市平沢＊、仙北市西木町上桧木内＊、井川町北川尻＊、秋田美郷町土崎＊、羽後町西馬音内＊

・群馬県 ：前橋市堀越町＊、前橋市粕川町＊、前橋市富士見町＊、高崎市高松町＊、桐生市元宿町＊、桐生市黒保根町＊、伊勢崎市今泉町＊、伊勢崎市境＊、太田市西本町＊、太田市浜町＊、太田市新田金井町＊、沼田市白沢町＊、館林市美園町＊、館林市城町＊、安中市安中＊、板倉町板倉、群馬明和町新里＊、千代田町赤岩＊、大泉町日の出＊、邑楽町中野＊

・千葉県 ：千葉中央区中央港、千葉中央区千葉市役所＊、千葉花見川区花島町＊、千葉稲毛区園生町＊、千葉若葉区小倉台＊、千葉美浜区ひび野、千葉美浜区稲毛海岸＊、船橋市湊町＊、松戸市西馬橋＊、野田市鶴奉＊、野田市東宝珠花＊、成田国際空港、成田市名古屋、成田市中台＊、成田市役所＊、成田市松子＊、千葉佐倉市海隣寺町＊、東金市日吉台＊、旭市南堀之内＊、習志野市鷺沼＊、柏市旭町、柏市柏＊、流山市平和台＊、八千代市大和田新田＊、鎌ケ谷市新鎌ケ谷＊、浦安市日の出、浦安市猫実＊、四街道市鹿渡＊、八街市八街＊、印西市大森＊、印西市笠神＊、印西市美瀬＊、白井市復＊、富里市七栄＊、香取市佐原平田、香取市佐原諏訪台＊、香取市役所＊、香取市羽根川＊、香取市仁良＊、山武市蓮沼ニ＊、山武市埴谷＊、栄町安食台＊、神崎町神崎本宿＊、多古町多古、鋸南町下佐久間＊

・東京都 ：東京千代田区大手町、東京中央区勝どき＊、東京墨田区東向島＊、東京江東区越中島＊、東京江東区東陽＊、東京江東区森下＊、東京江東区枝川＊、東京世田谷区三軒茶屋＊、東京渋谷区本町＊、東京中野区中野＊、東京中野区江古田＊、東京杉並区桃井＊、東京杉並区高井戸＊、東京北区西ヶ原＊、東京荒川区荒川＊、東京荒川区東尾久＊、東京板橋区高島平＊、東京板橋区相生町＊、東京足立区神明南＊、東京足立区千住中居町＊、東京足立区伊興＊、東京葛飾区立石＊、東京江戸川区中央、東京江戸川区船堀＊、調布市西つつじヶ丘＊、町田市本町田＊、多摩市関戸＊

・神奈川県：横浜鶴見区末広町＊、横浜神奈川区神大寺＊、横浜神奈川区広台太田町＊、横浜西区浜松町＊、横浜中区山手町、横浜中区山下町＊、横浜中区山吹町＊、横浜中区日本大通＊、横浜保土ケ谷区上菅田町＊、横浜港北区日吉本町＊、横浜戸塚区鳥が丘＊、横浜緑区十日市場町＊、横浜緑区鴨居＊、横浜瀬谷区三ツ境＊、川崎川崎区宮前町＊、川崎宮前区野川＊、相模原緑区橋本＊、平塚市浅間町＊、藤沢市大庭＊、藤沢市打戻＊、小田原市荻窪＊、厚木市中町＊、厚木市下津古久＊、綾瀬市深谷中＊、寒川町宮山＊、二宮町中里＊、中井町比奈窪＊、神奈川大井町金子＊、湯河原町中央

・新潟県 ：新潟空港、新潟中央区美咲町、新潟中央区関屋＊、新潟中央区新潟市役所＊、新潟江南区泉町＊、新潟秋葉区程島、新潟秋葉区新津東町＊、新潟南区白根＊、新潟西区寺尾東＊、長岡市小島谷＊、長岡市山古志竹沢＊、長岡市中之島＊、三条市新堀＊、加茂市幸町＊、見附市昭和町＊、村上市片町＊、村上市岩船駅前＊、五泉市太田＊、上越市吉川区原之町＊、上越市三和区井ノ口＊、阿賀野市岡山町＊、阿賀野市姥ヶ橋＊、南魚沼市六日町、阿賀町鹿瀬中学校＊、阿賀町鹿瀬支所＊、阿賀町津川＊、刈羽村割町新田＊

・山梨県 ：甲府市相生＊、甲府市下曽根町＊、南アルプス市寺部＊、笛吹市一宮町末木＊、笛吹市役所＊、甲州市塩山上於曽＊、甲州市勝沼町勝沼＊、富士川町鰍沢＊、忍野村忍草＊

・静岡県 ：富士市吉永＊、御殿場市萩原

【震度3】

・福島県 ：喜多方市松山町＊、喜多方市山都町＊、只見町黒谷＊、只見町只見＊、南会津町滝原＊、南会津町古町＊、南会津町山口＊、北塩原村北山＊、柳津町大成沢、三島町宮下＊、福島金山町川口＊、福島昭和村下中津川＊

・栃木県 ：栃木市大平町富田＊、栃木市都賀町家中＊、栃木市西方町本城＊、栃木市万町＊、佐野市中町＊、佐野市田沼町＊、鹿沼市今宮町＊、日光市中宮祠、日光市湯元＊、日光市足尾町中才＊、日光市足尾町通洞＊、日光市藤原庁舎＊、日光市御幸町＊、日光市黒部＊、日光市今市本町＊、那須塩原市中塩原＊、上三川町しらさぎ＊

・岩手県 ：盛岡市馬場町＊、宮古市鍬ヶ崎、宮古市長沢、宮古市茂市＊、花巻市大迫総合支所＊、久慈市山形町＊、二戸市福岡、二戸市石切所＊、二戸市浄法寺町＊、八幡平市叺田＊、雫石町千刈田、雫石町西根上駒木野、葛巻町葛巻元木、葛巻町消防分署＊、葛巻町役場＊、西和賀町川尻＊、西和賀町沢内川舟＊、西和賀町沢内太田＊、大槌町小鎚＊、岩泉町大川＊、岩泉町岩泉＊、田野畑村田野畑、田野畑村役場＊、軽米町軽米＊、九戸村伊保内＊、岩手洋野町種市、岩手洋野町大野＊、一戸町高善寺＊

・山形県 ：鶴岡市馬場町、鶴岡市温海川、鶴岡市道田町＊、鶴岡市上山添＊、鶴岡市下名川＊、鶴岡市羽黒町＊、酒田市観音寺＊、酒田市本町＊、山形金山町中田、山形金山町金山＊、庄内町清川＊、遊佐町小原田

・茨城県 ：神栖市波崎＊、大洗町磯浜町＊

・埼玉県 ：さいたま桜区道場＊、さいたま浦和区高砂、さいたま浦和区常盤＊、川越市旭町、川越市新宿町＊、熊谷市桜町、熊谷市宮町＊、川口市三ツ和＊、川口市安行領家＊、秩父市上町、秩父市近戸町＊、秩父市吉田＊、秩父市荒川＊、秩父市熊木町＊、所沢市北有楽町＊、所沢市並木＊、飯能市双柳＊、飯能市名栗＊、東松山市市ノ川＊、狭山市入間川＊、深谷市岡部＊、深谷市花園＊、越谷市越ヶ谷＊、蕨市中央＊、入間市豊岡＊、朝霞市本町＊、志木市本町＊、和光市広沢＊、新座市野火止＊、蓮田市黒浜＊、日高市南平沢＊、ふじみ野市福岡＊、ふじみ野市大井＊、伊奈町小室＊、埼玉三芳町藤久保＊、越生町越生＊、嵐山町杉山＊、小川町大塚＊、鳩山町大豆戸、ときがわ町桃木＊、ときがわ町玉川＊、横瀬町横瀬＊、皆野町皆野＊、長瀞町野上下郷＊、長瀞町本野上＊、小鹿野町小鹿野＊、小鹿野町役場両神庁舎＊、東秩父村御堂＊、埼玉美里町木部＊、埼玉神川町下阿久原＊、埼玉神川町植竹＊、上里町七本木＊

・青森県 ：青森市花園、青森市中央＊、青森市浪岡＊、弘前市城東中央＊、弘前市賀田＊、弘前市五所＊、八戸市島守、八戸市湊町、黒石市市ノ町＊、五所川原市敷島町＊、十和田市西二番町＊、十和田市奥瀬＊、三沢市桜町＊、むつ市金曲、むつ市金谷＊、むつ市大畑町中島＊、むつ市川内町＊、つがる市木造＊、つがる市柏＊、つがる市車力町＊、つがる市稲垣町＊、平川市猿賀＊、平川市柏木町＊、平内町小湊、蓬田村蓬田＊、外ヶ浜町蟹田＊、西目屋村田代＊、藤崎町西豊田＊、藤崎町水木＊、田舎館村田舎館＊、板柳町板柳＊、鶴田町鶴田＊、野辺地町田狭沢＊、野辺地町野辺地＊、七戸町七戸＊、横浜町林ノ脇＊、横浜町寺下＊、東北町塔ノ沢山＊、六ヶ所村尾駮、大間町大間＊、東通村砂子又蒲谷地、東通村砂子又沢内＊、三戸町在府小路町＊、五戸町倉石中市＊、田子町田子＊、青森南部町沖田面＊、新郷村戸来＊

・秋田県 ：秋田市山王、秋田市雄和女米木、秋田市八橋運動公園＊、秋田市雄和新波＊、能代市緑町、能代市常盤山谷、能代市追分町＊、能代市上町＊、能代市二ツ井町上台＊、横手市雄物川町今宿、横手市安田柳堤地内＊、横手市中央町＊、横手市増田町増田＊、横手市大森町＊、横手市十文字町＊、横手市山内土渕＊、横手市平鹿町浅舞＊、大館市比内町味噌内、大館市桜町＊、大館市比内町扇田＊、男鹿市角間崎＊、湯沢市沖鶴、湯沢市寺沢＊、湯沢市皆瀬＊、湯沢市佐竹町＊、湯沢市横堀＊、鹿角市花輪＊、由利本荘市石脇、由利本荘市桜小路＊、由利本荘市鳥海町伏見＊、由利本荘市岩城内道川＊、由利本荘市東由利老方＊、由利本荘市矢島町矢島町＊、由利本荘市岩谷町＊、潟上市昭和大久保＊、潟上市天王＊、大仙市協和境唐松岳＊、大仙市南外＊、大仙市神宮寺＊、北秋田市花園町、北秋田市阿仁水無＊、北秋田市米内沢＊、北秋田市新田目＊、にかほ市金浦＊、にかほ市象潟町浜ノ田＊、仙北市角館町中菅沢、仙北市田沢湖生保内上清水＊、仙北市角館町小勝田＊、仙北市田沢湖田沢＊、仙北市田沢湖生保内宮ノ後＊、上小阿仁村小沢田＊、藤里町藤琴＊、三種町鵜川＊、三種町鹿渡＊、三種町森岳＊、五城目町西磯ノ目、八郎潟町大道＊、秋田美郷町六郷東根、東成瀬村椿川＊、東成瀬村田子内＊

・群馬県 ：前橋市昭和町、前橋市駒形町＊、前橋市大手町＊、高崎市倉渕町＊、高崎市箕郷町＊、高崎市足門町＊、高崎市新町＊、高崎市下室田＊、高崎市吉井町吉井川＊、桐生市織姫町、太田市粕川町＊、太田市大原町＊、沼田市西倉内町、沼田市下久屋町＊、沼田市利根町＊、渋川市有馬＊、渋川市石原＊、渋川市北橘町＊、渋川市吹屋＊、渋川市村上＊、藤岡市中栗須＊、藤岡市鬼石＊、富岡市七日市、安中市松井田町＊、みどり市東町＊、みどり市笠懸町＊、みどり市大間々町＊、榛東村新井＊、吉岡町下野田＊、神流町生利＊、甘楽町小幡＊、中之条町日影、草津町草津＊、群馬高山村中山＊、東吾妻町本宿＊、東吾妻町奥田＊、群馬昭和村糸井＊、玉村町下新田＊

・千葉県 ：千葉緑区おゆみ野＊、銚子市川口町、銚子市小畑新町、銚子市若宮町＊、市川市八幡＊、館山市長須賀、館山市北条＊、木更津市太田、木更津市富士見＊、松戸市根本＊、茂原市道表＊、成田市猿山＊、東金市東新宿、東金市東岩崎＊、旭市高生＊、旭市萩園＊、旭市ニ＊、柏市大島田＊、市原市姉崎＊、市原市国分寺台中央＊、我孫子市我孫子＊、鴨川市八色、鴨川市横渚＊、君津市久留里市場＊、君津市久保＊、富津市下飯野＊、袖ケ浦市坂戸市場＊、南房総市上堀、南房総市富浦町青木＊、南房総市岩糸＊、南房総市谷向＊、匝瑳市八日市場ハ＊、匝瑳市今泉＊、香取市岩部＊、山武市松尾町富士見台、山武市殿台＊、山武市蓮沼ハ＊、山武市松尾町五反田＊、いすみ市大原＊、いすみ市岬町長者＊、いすみ市国府台＊、大網白里市大網＊、酒々井町中央台＊、東庄町笹川＊、九十九里町片貝＊、芝山町小池＊、横芝光町宮川＊、横芝光町栗山＊、一宮町一宮、睦沢町下之郷＊、長生村本郷＊、白子町関＊、長柄町桜谷＊、長南町総合グラウンド、長南町長南＊、大多喜町大多喜＊

・東京都 ：東京千代田区富士見＊、東京千代田区麹町＊、東京中央区築地＊、東京中央区日本橋兜町＊、東京港区海岸、東京港区芝公園＊、東京港区南青山＊、東京港区白金＊、東京新宿区西新宿、東京新宿区上落合＊、東京新宿区百人町＊、東京文京区スポーツセンタ＊、東京文京区本郷＊、東京文京区大塚＊、東京台東区東上野＊、東京台東区千束＊、東京墨田区横川、東京墨田区吾妻橋＊、東京江東区青海、東京江東区亀戸＊、東京品川区広町＊、東京品川区北品川＊、東京品川区平塚＊、東京目黒区中央町＊、東京国際空港、東京大田区蒲田＊、東京大田区大森東＊、東京大田区本羽田＊、東京大田区多摩川＊、東京世田谷区世田谷＊、東京世田谷区中町＊、東京世田谷区成城＊、東京渋谷区宇田川町＊、東京中野区中央＊、東京杉並区阿佐谷、東京豊島区南池袋＊、東京北区赤羽南＊、東京板橋区板橋＊、東京練馬区豊玉北＊、東京練馬区東大泉＊、東京練馬区光が丘＊、東京足立区中央本町＊、東京葛飾区金町＊、東京江戸川区鹿骨＊、八王子市大横町、八王子市堀之内＊、八王子市石川町＊、立川市泉町＊、武蔵野市緑町＊、武蔵野市吉祥寺東町＊、三鷹市野崎＊、青梅市日向和田＊、東京府中市寿町＊、東京府中市朝日町＊、昭島市田中町＊、調布市小島町＊、町田市忠生＊、町田市森野＊、小金井市本町＊、小平市小川町＊、日野市神明＊、東村山市本町＊、東村山市美住町＊、国分寺市戸倉、国分寺市本多＊、国立市富士見台＊、狛江市和泉本町＊、東大和市中央＊、清瀬市中里＊、清瀬市中清戸＊、東久留米市本町＊、武蔵村山市本町＊、多摩市鶴牧＊、稲城市東長沼＊、羽村市緑ヶ丘＊、あきる野市伊奈＊、西東京市中町＊、瑞穂町箱根ヶ崎＊

・神奈川県：横浜鶴見区鶴見＊、横浜鶴見区馬場＊、横浜西区みなとみらい＊、横浜南区六ツ川＊、横浜南区大岡＊、横浜保土ケ谷区神戸町＊、横浜磯子区磯子＊、横浜磯子区洋光台＊、横浜金沢区白帆＊、横浜金沢区寺前＊、横浜金沢区釜利谷南＊、横浜港北区大倉山＊、横浜港北区綱島西＊、横浜戸塚区平戸町＊、横浜戸塚区戸塚町＊、横浜港南区丸山台東部＊、横浜旭区大池町＊、横浜旭区今宿東町＊、横浜旭区上白根町＊、横浜旭区川井宿町＊、横浜瀬谷区中屋敷＊、横浜栄区桂台南＊、横浜栄区小菅ケ谷＊、横浜泉区岡津町＊、横浜泉区和泉町＊、横浜青葉区榎が丘＊、横浜青葉区市ケ尾町＊、横浜青葉区美しが丘＊、横浜都筑区池辺町＊、横浜都筑区茅ケ崎＊、川崎川崎区中島＊、川崎幸区戸手本町＊、川崎中原区小杉陣屋町、川崎中原区小杉町＊、川崎高津区下作延＊、川崎多摩区登戸＊、川崎麻生区万福寺＊、川崎麻生区片平＊、相模原緑区大島＊、相模原緑区中野＊、相模原緑区久保沢＊、相模原中央区中央、相模原中央区上溝＊、相模原中央区水郷田名＊、相模原南区相模大野＊、相模原南区磯部＊、横須賀市光の丘、鎌倉市御成町＊、藤沢市朝日町＊、藤沢市長後＊、藤沢市辻堂東海岸＊、茅ヶ崎市茅ヶ崎、逗子市桜山＊、三浦市城山町＊、秦野市曽屋、秦野市平沢＊、大和市下鶴間＊、伊勢原市伊勢原＊、海老名市大谷＊、座間市相武台＊、南足柄市関本＊、大磯町月京＊、松田町松田惣領＊、山北町山北＊、開成町延沢＊、箱根町湯本＊、真鶴町岩＊、愛川町角田＊、清川村煤ヶ谷＊

・新潟県 ：新潟東区下木戸＊、新潟西蒲区役所、新潟西蒲区巻甲＊、長岡市千手＊、長岡市浦＊、長岡市上岩井＊、長岡市小国町法坂＊、長岡市金町＊、長岡市寺泊敦ケ曽根＊、長岡市東川口＊、長岡市与板町与板＊、三条市西裏館＊、三条市荻堀＊、柏崎市西山町池浦＊、柏崎市高柳町岡野町＊、新発田市本町＊、新発田市乙次＊、新発田市住田＊、新発田市中央町＊、新発田市真野原外＊、小千谷市城内、小千谷市旭町＊、十日町市下条＊、十日町市千歳町＊、十日町市上山＊、十日町市松代＊、十日町市水口沢＊、十日町市松之山＊、村上市塩町、村上市寒川＊、村上市三之町＊、村上市山口＊、村上市府屋＊、村上市岩沢＊、燕市秋葉町＊、燕市吉田西太田＊、燕市分水桜町＊、五泉市村松乙、五泉市愛宕甲＊、上越市大手町、上越市木田＊、上越市柿崎区柿崎＊、上越市頸城区百間町＊、上越市板倉区針＊、阿賀野市山崎＊、阿賀野市かがやき＊、佐渡市両津湊＊、佐渡市千種＊、佐渡市河原田本町＊、佐渡市小木町＊、魚沼市今泉＊、魚沼市堀之内＊、魚沼市須原＊、魚沼市小出島＊、南魚沼市塩沢小学校＊、南魚沼市浦佐＊、南魚沼市塩沢庁舎＊、胎内市新和町、胎内市大川町＊、胎内市黒川＊、聖籠町諏訪山＊、弥彦村矢作＊、田上町原ケ崎新田＊、阿賀町豊川＊、出雲崎町米田、出雲崎町川西＊、津南町下船渡＊、関川村下関＊

・山梨県 ：甲府市飯田、甲府市古関町＊、富士吉田市上吉田＊、山梨市牧丘町窪平＊、山梨市小原西＊、大月市大月、大月市御太刀＊、大月市役所＊、韮崎市水神＊、南アルプス市鮎沢＊、南アルプス市飯野＊、南アルプス市小笠原＊、南アルプス市榎原＊、山梨北杜市健康ランド須玉＊、山梨北杜市明野町＊、山梨北杜市高根町＊、山梨北杜市武川町＊、山梨北杜市長坂町＊、山梨北杜市白州町＊、山梨北杜市役所＊、山梨北杜市大泉町＊、山梨北杜市小淵沢町＊、甲斐市下今井＊、甲斐市島上条＊、笛吹市境川町藤垈＊、笛吹市御坂町夏目原＊、笛吹市八代町南＊、笛吹市春日居町寺本＊、上野原市役所＊、甲州市塩山下於曽、甲州市大和町初鹿野＊、甲州市役所＊、中央市大鳥居＊、中央市臼井阿原＊、市川三郷町役場＊、身延町大磯小磯、身延町役場＊、富士川町天神中条＊、昭和町押越＊、西桂町小沼＊、山中湖村山中＊、鳴沢村役場＊、富士河口湖町船津、富士河口湖町本栖＊、富士河口湖町勝山＊、富士河口湖町長浜＊

・静岡県 ：静岡清水区千歳町、沼津市高島本町＊、三島市東本町、三島市大社町＊、富士宮市弓沢町、富士宮市野中＊、富士宮市猪之頭＊、御殿場市茱萸沢＊、伊豆市中伊豆グラウンド、静岡菊川市赤土＊、伊豆の国市長岡＊、東伊豆町奈良本＊、河津町田中＊、松崎町江奈＊、松崎町宮内＊、西伊豆町仁科＊、西伊豆町宇久須＊、函南町平井＊、静岡清水町堂庭＊、長泉町中土狩＊、小山町藤曲＊

・北海道 ：函館市大森町＊、函館市新浜町＊、函館市日ノ浜町＊、釧路市阿寒町阿寒湖温泉＊、釧路市音別町中園＊、帯広市東4条、帯広市東6条＊、渡島北斗市中央＊、新篠津村第47線＊、知内町重内＊、木古内町木古内＊、南幌町栄町＊、長沼町中央＊、むかわ町松風＊、新冠町北星町＊、音更町元町＊、更別村更別＊、十勝大樹町東本通＊、浦幌町桜町＊

・石川県 ：珠洲市正院町＊

・長野県 ：上田市築地、飯田市高羽町、飯田市上郷黒田＊、飯田市大久保町＊、諏訪市湖岸通り、諏訪市高島＊、小諸市文化センター＊、茅野市葛井公園＊、佐久市中込＊、佐久市甲＊、佐久市臼田＊、長野川上村大深山＊、長野南牧村海ノ口＊、佐久穂町畑＊、軽井沢町追分、軽井沢町長倉＊、御代田町役場＊、富士見町落合＊、原村役場＊、飯島町飯島、木曽町開田高原西野＊、栄村北信＊

・愛知県 ：名古屋港区春田野＊、飛島村竹之郷＊