気象庁によると、14日16:31頃、福島県沖を震源とするM5.2の地震があり、福島県相馬市・南相馬市・大熊町・双葉町・浪江町で震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：2月14日16:31頃

・震源地 ：福島県沖(北緯37.5度、東経141.5度)

・震源の深さ：約50km

・地震の規模：M5.2(推定)

■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)

【震度4】

・福島県 ：相馬市中村＊、南相馬市原町区三島町、大熊町大川原＊、双葉町両竹＊、浪江町幾世橋

【震度3】

・福島県 ：福島市飯野町＊、郡山市湖南町＊、いわき市三和町、いわき市平四ツ波＊、いわき市平梅本＊、白河市新白河＊、白河市表郷＊、白河市大信＊、須賀川市岩瀬支所＊、須賀川市八幡町＊、二本松市金色＊、二本松市油井＊、田村市船引町、田村市大越町＊、田村市常葉町＊、田村市都路町＊、田村市滝根町＊、南相馬市鹿島区栃窪、南相馬市原町区高見町＊、南相馬市原町区本町＊、南相馬市鹿島区西町＊、南相馬市小高区＊、福島伊達市霊山町＊、福島伊達市月舘町＊、本宮市本宮＊、本宮市白岩＊、国見町藤田＊、川俣町五百田＊、大玉村玉井＊、鏡石町不時沼＊、天栄村下松本＊、泉崎村泉崎＊、中島村滑津＊、玉川村小高＊、浅川町浅川＊、小野町小野新町＊、福島広野町下北迫大谷地原＊、楢葉町北田＊、富岡町本岡＊、川内村下川内、川内村上川内早渡＊、大熊町野上＊、葛尾村落合落合＊、新地町谷地小屋＊、飯舘村伊丹沢＊

・宮城県 ：石巻市桃生町＊、名取市増田＊、角田市角田＊、岩沼市桜＊、柴田町船岡、宮城川崎町前川＊、丸森町上滝、丸森町鳥屋＊