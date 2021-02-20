県議会の全員協議会世話人会（中島浩介座長）は19日、常任・特別委員会などの構成を申し合わせた。議会運営委の委員長は外間雅広議員（自民）が務める。24日の定例会本会議で正式決定する。

議長を除く全ての議員で構成する予算決算委の委員長は山本由夫議員（自民・県民会議）、副委員長は江真奈美議員（自民）が就く。特別委員会では、新型コロナウイルス感染症・経済対策特別委を新たに設けた。県病院企業団議会議員（2人）は、本会議で投票し選出する。

各委員会などの委員は次の通り。（敬称略、◎は委員長、○は副委員長）

【総務委】田中愛国、◎浅田眞澄美、大場博文、石本政弘（以上、自民・県民会議）山本啓介、近藤智昭、○下条博文（以上、自民）坂本浩、饗庭敦子（以上、改革21）宮本法広（公明）宮島大典（オールながさき）

【文教厚生委】中山功、徳永達也、○中島浩介（以上、自民・県民会議）江真奈美、宅島寿一、◎浦川基継、山下博史（以上、自民）山田朋子、中村泰輔（以上、改革21）麻生隆（公明）堀江ひとみ（共産）

【環境生活建設委】八江利春、小林克敏、中島廣義、◎中村一三（以上、自民・県民会議）前田哲也、松本洋介、○北村貴寿（以上、自民）深堀浩、赤木幸仁（以上、改革21）山田博司（県民・島民の会）

【農水経済委】溝口芙美雄、吉村洋、山本由夫、○山口経正（以上、自民・県民会議）坂本智徳、外間雅広、西川克己、◎久保田将誠（以上、自民）山口初實、堤典子（以上、改革21）川崎祥司（公明）

【議会運営委】中山功、徳永達也、浅田眞澄美、中島浩介、○大場博文（以上、自民・県民会議）◎外間雅広、西川克己、前田哲也、山本啓介、北村貴寿（以上、自民）山田朋子、堤典子（以上、改革21）宮本法広（公明）

【離島・半島地域振興特別委】田中愛国、○山本由夫、山口経正（以上、自民・県民会議）宅島寿一、近藤智昭、◎下条博文（以上自民）中村泰輔（改革21）麻生隆（公明）堀江ひとみ（共産）宮島大典（オールながさき）

【観光・IR・新幹線対策特別委】八江利春、小林克敏、◎石本政弘（以上、自民・県民会議）坂本智徳、久保田将誠、浦川基継（以上、自民）山口初實、○饗庭敦子（以上、改革21）川崎祥司（公明）

【新型コロナウイルス感染症・経済対策特別委】溝口芙美雄、中島廣義、中村一三（以上、自民・県民会議）江真奈美、松本洋介、○山下博史（以上、自民）◎深堀浩、赤木幸仁（以上、改革21）山田博司（県民・島民の会）

【監査委員】吉村洋（自民・県民会議）坂本浩（改革21）

【有明海自動車航送船組合議会議員】徳永達也、中村一三（以上、自民・県民会議）宅島寿一（自民）深堀浩（改革21）