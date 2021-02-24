イベント公式サイト（県地域づくり推進課提供）

九州・沖縄・山口の9県でつくる移住相談会実行委員会は27日、都市部の住民向けのイベントをオンラインで配信する。各地に移り住んだ人たちが実際の暮らしや働き方を紹介し、9県への移住促進を図る。

長崎県によると、9県への移住相談件数は年々増加しており、2019年度は約5万3千件。同委員会は本年度、都市部で対面相談会を企画していたが、新型コロナウイルスの影響で中止し、オンラインで情報発信することにした。

イベント名は「HELLO NEW LIFE ～こんにちは新しい生活。9つの県を見にいこう」。移住者らが「大都会と地方の二拠点暮らし」「新しいビジネスに地方でチャレンジ」など七つのテーマでライブ配信する。長崎県からは地域おこし協力隊員ら3人が発表する。

イベントは公式サイト（https://hello-new-life-9.smout.jp）で視聴できる。担当者は「オンラインだから気軽に参加できる。県外に住む家族や友人に知らせてほしい」と話している。