（兵庫）姫路市白浜町付近で声かけ　３月２日夕方

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兵庫県警によると、２日午後５時ごろ、姫路市白浜町付近の路上で女子小学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、身長高め、緑色チェック柄シャツ、黒色ズボン、マスク）

■実行者の言動や状況
・通行中の女児の名前を呼び、手を振り、声をかけた。
・「バイバイ」

■現場付近の施設
・白浜の宮駅［山陽電鉄］、八家駅［山陽電鉄］、妻鹿小学校、糸引小学校、白浜小学校など

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