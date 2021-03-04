兵庫県警によると、２日午後５時ごろ、姫路市白浜町付近の路上で女子小学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、身長高め、緑色チェック柄シャツ、黒色ズボン、マスク）
■実行者の言動や状況
・通行中の女児の名前を呼び、手を振り、声をかけた。
・「バイバイ」
■現場付近の施設
・白浜の宮駅［山陽電鉄］、八家駅［山陽電鉄］、妻鹿小学校、糸引小学校、白浜小学校など
©日本不審者情報センター合同会社
兵庫県警によると、２日午後５時ごろ、姫路市白浜町付近の路上で女子小学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、身長高め、緑色チェック柄シャツ、黒色ズボン、マスク）
■実行者の言動や状況
・通行中の女児の名前を呼び、手を振り、声をかけた。
・「バイバイ」
■現場付近の施設
・白浜の宮駅［山陽電鉄］、八家駅［山陽電鉄］、妻鹿小学校、糸引小学校、白浜小学校など
この記事はいかがでしたか？
貴重なご意見をありがとうございました
閲覧を続けるには、ノアドット株式会社が「プライバシーポリシー」に定める「アクセスデータ」を取得することを含む「nor.利用規約」に同意する必要があります。
「これは何？」という方はこちら