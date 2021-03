スティーブン・ジェラード監督率いるレンジャーズは、通算55個目のスコティッシュ・プレミアシップ優勝を達成した。

プレミアシップ第31節でセント・ミレンに3発快勝を収めたレンジャーズは、2位セルティックが引き分け以下に終われば優勝という状況に。セルティックの試合では「Can you see us now? #55タイトル」の横断幕を掲げた飛行機が上空を飛ぶ中ダンディー・ユナイテッドとスコアレスドローに終わり、28勝4分と無敗を維持し10シーズンぶり55回目のリーグ制覇を成し遂げた。2018年夏に就任したジェラード監督はレンジャーズで初のタイトル戴冠に。ロックダウンによるガイドラインが敷かれているものの、本拠地アイブロックスの前に数千人ものサポーターが祝杯を上げた。