長崎市の田邊洋市民健康部長は11日の定例市議会一般質問で、新型コロナウイルスワクチンの個別接種について、現時点で市内263の医療機関が協力する意向であると明らかにした。

市は、市民への接種に関し診療所や病院での個別接種を基本方針と定め、2月、約480医療機関に協力意向を調査した。現在も追加調査を実施しており、田邊氏は「さらに（協力先を）増やしたい」と述べた。高齢者施設や離島で補完的に行う予定の集団接種を巡っては、会場選定や体制づくりを進めているとした。

接種は4月中旬以降、65歳以上を皮切りに、基礎疾患の有無などで優先順位を付け順次進める予定。田邊氏は、無料通信アプリのLINE（ライン）を含めスマートフォンやパソコンを使った予約システムを導入するとともに、ワクチンに関する市民への情報提供も強化する考えを示した。

毎熊政直議員（明政クラブ）、岩永敏博議員（自民創生）、五輪清隆議員（市民クラブ）への答弁。