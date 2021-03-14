気象庁によると、１４日午前９時２２分ころ、熊本県熊本地方で震度４の地震があった。震源地は、熊本地方で、震源の深さは約１０キロ、地震の規模（マグニチュード）は４．４と推定される。この地震による津波の心配はない。

熊本県内各地の震度次の通り。

▽震度４ 熊本市南区城南町、宇土市浦田町、 宇城市豊野町、美里町永富、美里町馬場

▽震度３ 熊本市南区富合町、 八代市平山新町、 八代市千丁町、 八代市鏡町、 八代市泉支所、 宇城市松橋町、 宇城市不知火町、 宇城市小川町、 高森町高森、 西原村小森、 御船町御船、 嘉島町上島、 益城町惣領、 甲佐町豊内、 山都町浜町、 氷川町島地

▽震度２ 熊本市中央区大江、 熊本市東区佐土原、 熊本市西区春日、熊本市北区植木町、 八代市新地町、 八代市東陽町、 水俣市牧ノ内、 水俣市陣内、 玉名市横島町、 玉名市天水町、 菊池市旭志、 上天草市大矢野町、上天草市松島町、上天草市姫戸町、 宇城市三角町、 阿蘇市内牧、 天草市五和町、 合志市竹迫、 和水町江田、 大津町引水、 菊陽町久保田、 南阿蘇村河陰、 南阿蘇村河陽、 山都町大平、 山都町今、 氷川町宮原、 芦北町芦北、芦北町田浦町、 津奈木町小津奈木、 多良木町多良木 、 水上村岩野、 五木村甲、 球磨村渡、 あさぎり町免田東、 あさぎり町岡原、 あさぎり町須惠

▽震度１ 人吉市西間下町、人吉市蟹作町、 玉名市中尾、 玉名市岱明町、山鹿市老人福祉センター、 山鹿市菊鹿町、 山鹿市鹿本町、 山鹿市鹿央町、 山鹿市鹿北町、 菊池市七城町、 菊池市隈府、 菊池市泗水町、 上天草市龍ヶ岳町、 阿蘇市一の宮町、 阿蘇市波野、 天草市牛深町、天草市天草町、 天草市倉岳町、 天草市河浦町、 天草市有明町、 天草市栖本町、 合志市御代志、 玉東町木葉、 南阿蘇村中松、錦町一武、 山江村山田、 あさぎり町上、 あさぎり町深田