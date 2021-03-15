兵庫県警によると、１５日午後５時１０分ごろ、神戸市長田区二番町４丁目付近で成人女性への痴漢が発生しました。（実行者の特徴：年配男性、小柄、小太り、黒色系ダウンベスト、迷彩柄長袖Ｔシャツ、ジーパン、黒色マスク、銀色自転車）
■実行者の言動や状況
・通行中の女性に後ろから近づき、体を触った。
■現場付近の施設
・高速長田駅［阪神］、長田駅［神戸市交通局］、神戸市長田区役所、御蔵小学校、神戸村野工業高校など
©日本不審者情報センター合同会社
兵庫県警によると、１５日午後５時１０分ごろ、神戸市長田区二番町４丁目付近で成人女性への痴漢が発生しました。（実行者の特徴：年配男性、小柄、小太り、黒色系ダウンベスト、迷彩柄長袖Ｔシャツ、ジーパン、黒色マスク、銀色自転車）
■実行者の言動や状況
・通行中の女性に後ろから近づき、体を触った。
■現場付近の施設
・高速長田駅［阪神］、長田駅［神戸市交通局］、神戸市長田区役所、御蔵小学校、神戸村野工業高校など
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