気象庁によると、16日04:56頃、茨城県南部を震源とするM4.8の地震があり、茨城県土浦市で震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：3月16日04:56頃

・震源地 ：茨城県南部(北緯36.2度、東経139.8度)

・震源の深さ：約50km

・地震の規模：M4.8(推定)

■震度3以上が観測された地域

・震度4 ：茨城県南部

・震度3 ：茨城県北部、栃木県南部、群馬県南部、埼玉県北部、埼玉県南部、埼玉県秩父、千葉県北東部、千葉県北西部、神奈川県東部

■震度3以上が観測された市町村

【震度4】

・茨城県 ：土浦市

【震度3】

・茨城県 ：古河市、石岡市、下妻市、常総市、取手市、つくば市、鹿嶋市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、阿見町、境町、利根町、水戸市、日立市、笠間市、ひたちなか市、常陸大宮市、小美玉市、茨城町、城里町

・栃木県 ：宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、下野市、上三川町、益子町、野木町、高根沢町

・群馬県 ：桐生市、太田市、館林市、渋川市、板倉町、千代田町、大泉町

・埼玉県 ：加須市、東松山市、久喜市、さいたま市大宮区、さいたま市岩槻区、川口市、春日部市、上尾市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町、長瀞町

・千葉県 ：香取市、千葉市花見川区、野田市、成田市、習志野市、柏市、八千代市、鎌ケ谷市、印西市、白井市

・神奈川県：横浜市神奈川区