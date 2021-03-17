気象庁によると、17日17:29頃、福島県沖を震源とするM5.3の地震があり、宮城県角田市・岩沼市・亘理町・石巻市、福島県相馬市・新地町で震度4の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：3月17日17:29頃
・震源地 ：福島県沖(北緯37.7度、東経141.7度)
・震源の深さ：約60km
・地震の規模：M5.3(推定)
■震度3以上が観測された地域
・震度4 ：宮城県南部、宮城県中部、福島県浜通り
・震度3 ：宮城県北部、福島県中通り、岩手県内陸南部
■震度3以上が観測された市町村
【震度4】
・宮城県 ：角田市、岩沼市、亘理町、石巻市
・福島県 ：相馬市、新地町
【震度3】
・宮城県 ：白石市、名取市、蔵王町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、山元町、仙台市青葉区、仙台市宮城野区、仙台市若林区、仙台市太白区、仙台市泉区、塩竈市、多賀城市、東松島市、富谷市、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、大衡村、登米市、栗原市、大崎市、色麻町、加美町、涌谷町
・福島県 ：南相馬市、楢葉町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、飯舘村、田村市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、玉川村
・岩手県 ：一関市