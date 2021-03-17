気象庁によると、17日17:29頃、福島県沖を震源とするM5.3の地震があり、宮城県角田市・岩沼市・亘理町・石巻市、福島県相馬市・新地町で震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：3月17日17:29頃

・震源地 ：福島県沖(北緯37.7度、東経141.7度)

・震源の深さ：約60km

・地震の規模：M5.3(推定)

■震度3以上が観測された地域

・震度4 ：宮城県南部、宮城県中部、福島県浜通り

・震度3 ：宮城県北部、福島県中通り、岩手県内陸南部

■震度3以上が観測された市町村

【震度4】

・宮城県 ：角田市、岩沼市、亘理町、石巻市

・福島県 ：相馬市、新地町

【震度3】

・宮城県 ：白石市、名取市、蔵王町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、山元町、仙台市青葉区、仙台市宮城野区、仙台市若林区、仙台市太白区、仙台市泉区、塩竈市、多賀城市、東松島市、富谷市、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、大衡村、登米市、栗原市、大崎市、色麻町、加美町、涌谷町

・福島県 ：南相馬市、楢葉町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、飯舘村、田村市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、玉川村

・岩手県 ：一関市