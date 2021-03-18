グランプリの熊日賞を受賞した御船町立木倉小のＰＴＡ新聞「きのくら」

２０２０年度の熊日新聞コンクール「小中学校ＰＴＡ新聞の部」の最終審査が１７日までに、熊本市中央区の熊日本社であり、グランプリの熊日賞に御船町立木倉小の「きのくら」を選んだ。次席の県ＰＴＡ連合会賞は熊本市立御幸小の「御幸小ＰＴＡ運営委員会だよりミユキテンボス」、３席の熊本市ＰＴＡ協議会賞は熊本大付属小の「ふたば」に決まった。

熊日、県ＰＴＡ連合会、熊本市ＰＴＡ協議会の主催。２０年４月以降に発行した県内小中学校のＰＴＡ新聞などが対象。応募した４３点のうち、１０点が一次審査を通過した。

堀畑正臣・熊本大大学院人文社会科学研究部教授、松永築・県教委社会教育課課長補佐、佐藤俊幸・県小中学校長会会長、村崎一英・県ＰＴＡ連合会会長、松島雄一郎・熊本市ＰＴＡ協議会会長、高本文明・熊日読者・新聞学習センター長が審査した。

「きのくら」は、にぎやかなレイアウトで興味を引く紙面に仕上げ、米作りなどの特集で子どもたちの表情を丁寧に伝えた。「御幸小ＰＴＡ運営委員会だよりミユキテンボス」は、タイムリーな情報発信が目立ち、少ない予算の中で工夫と努力がうかがえた。「ふたば」は、綿密な紙面作りや情報量の多さなどが評価された。

このほか、県教委賞、市教委賞、優秀賞５点、優良賞９点、佳作１１点を決めた。表彰式は２０日午後２時から熊日本社である。（藤山裕作）

◆受賞校

【熊日賞】きのくら（木倉小）

【県ＰＴＡ連合会賞】御幸小ＰＴＡ運営委員会だよりミユキテンボス（御幸小）

【熊本市ＰＴＡ協議会賞】ふたば（熊本大付属小）

【県教育委員会賞】銀杏の若葉（熊本大付属中）

【熊本市教育委員会賞】みらい（日吉東小）

【優秀賞】▽小学校 金峯の風（芳野小・中）なでしこ新聞（碩台小）きずな（美咲野小）広報くろかみ（黒髪小）▽中学校 千里の風（南阿蘇中）

【優良賞】▽小学校 桜門（壺川小）みなわ（七滝中央小）海の子（富岡小）あゆみ（山鹿小）やまびこ（八嘉小）青空（久木野小）さくらんぼ（桜山小）▽中学校 錦ケ丘（錦ケ丘中）いずみ南（出水南中）

【佳作】▽小学校 こみゅにけいしょん（泗水小）広報城山おのへた（小野部田小）まがたま通信（めのだけ小）むくのき（南関第一小）ひばり（一の宮小）宇土小ＰＴＡ会報「うと」（宇土小）ふれあい（合志南小）とよかわ（豊川小）▽中学校 みむろ（八代第八中）会報楠風（楠中）府陽原（菊池南中）