長崎県交通局は18日、県内乗り合いバス（県営バスと県央バス）の4月1日付ダイヤ改正を発表した。新型コロナウイルス流行に伴う利用減少を受け、大幅に減便・休廃止する。

空港リムジンだけは3月28日付の改正。減便数は出島道路経由（長崎自動車の運行分を除く）が3往復6便、浦上経由（同局単独運行）が2往復4便。住吉経由（同局単独運行）は5往復10便を全て廃止する。

一般市内線の減便数は平日83便、土曜52便、日曜祝日20便。矢上団地－市内中心部は昼1時間につき3～4便を同2便に、循環線は同5便を同4便に抑える。サニータウン－滑石は廃止。滑石－中央橋の朝夕、長崎駅前－長与駅西口線（バイパス経由）の昼、女の都－市内中心部、諫早－長崎の昼夜をそれぞれ減らす。大村ターミナル発着の一部は増便する。

長崎－諫早と長崎－大村の高速シャトルは主に朝を増やす代わりに夕夜を減らす。長崎－雲仙は土日祝日の4往復8便を平日と同じ3往復6便に。長崎－ハウステンボスは連休中だけ運行していたが、1年間休止する。また、冊子タイプのミニ時刻表の作成を取りやめる。