任期満了に伴う諫早市長選、市議選（定数26）が21日、告示される。市長選は、4期目を目指す現職の宮本明雄氏（72）＝自民推薦＝、元国土交通省職員の山村健志（つよし）氏（47）と前県議の大久保潔重（ゆきしげ）氏（55）の新人2人の計3人がいずれも無所属で立候補を予定している。19日に告示された県議補選諫早市区と同じ28日に投開票される。

市長選は新型コロナウイルス対策、人口減少と少子高齢化対策、防災対策などが争点となりそうだ。

今回、定数30から26に削減される市議選は現職21人、新人11人の計32人が立候補を準備。党派別では自民6人、公明3人、共産2人、立憲民主と国民民主各1人、無所属19人。

立候補の届け出は21日午前8時半～10時半、市中央体育館、午前10時半～午後5時、市選管で受け付ける。