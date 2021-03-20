気象庁によると、20日18:09頃、宮城県沖を震源とするM7.2の地震があり、宮城県登米市・大崎市・涌谷町・美里町・岩沼市・蔵王町・仙台市宮城野区・石巻市・東松島市・松島町で震度5強の揺れを観測しました。今後の情報に注意してください。

■発生事象

・発生日時 ：3月20日18:09頃

・震源地 ：宮城県沖(北緯38.4度、東経141.7度)

・震源の深さ：約60km

・地震の規模：M7.2(推定)

■震度3以上が観測された地域

・震度5強：宮城県北部、宮城県南部、宮城県中部

・震度5弱：岩手県沿岸南部、岩手県内陸南部、福島県中通り、福島県浜通り

・震度4 ：岩手県沿岸北部、岩手県内陸北部、福島県会津、青森県三八上北、秋田県沿岸南部、秋田県内陸南部、山形県最上、山形県村山、山形県置賜、茨城県北部、茨城県南部、栃木県北部、栃木県南部、群馬県南部、埼玉県北部、埼玉県南部、千葉県北東部、千葉県北西部、神奈川県東部、新潟県下越、山梨県東部・富士五湖、長野県中部

・震度3 ：青森県津軽北部、青森県津軽南部、青森県下北、秋田県沿岸北部、秋田県内陸北部、山形県庄内、群馬県北部、埼玉県秩父、千葉県南部、神奈川県西部、新潟県中越、山梨県中・西部、渡島地方東部、東京都23区、東京都多摩東部、静岡県伊豆、静岡県東部

■震度3以上が観測された市町村

【震度5強】

・宮城県 ：登米市、大崎市、涌谷町、美里町、岩沼市、蔵王町、仙台市宮城野区、石巻市、東松島市、松島町

【震度5弱】

・宮城県 ：気仙沼市、栗原市、南三陸町、名取市、角田市、大河原町、柴田町、川崎町、丸森町、亘理町、山元町、仙台市青葉区、仙台市若林区、仙台市泉区、利府町、大郷町、大衡村

・岩手県 ：大船渡市、住田町、一関市

・福島県 ：田村市、国見町、相馬市、南相馬市、大熊町、双葉町、浪江町、新地町、飯舘村

【震度4】

・宮城県 ：色麻町、加美町、白石市、村田町、仙台市太白区、塩竈市、多賀城市、富谷市、七ヶ浜町、大和町、女川町

・岩手県 ：陸前高田市、釜石市、大槌町、花巻市、北上市、遠野市、奥州市、金ケ崎町、平泉町、宮古市、久慈市、山田町、普代村、野田村、盛岡市、八幡平市、紫波町、矢巾町

・福島県 ：福島市、郡山市、白河市、須賀川市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、小野町、いわき市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、葛尾村、猪苗代町、会津坂下町、会津美里町

・青森県 ：八戸市、七戸町、おいらせ町、五戸町、南部町、階上町

・秋田県 ：由利本荘市、横手市、大仙市

・山形県 ：舟形町、村山市、天童市、東根市、尾花沢市、山辺町、中山町、河北町、米沢市、南陽市、川西町、白鷹町

・茨城県 ：水戸市、日立市、常陸太田市、北茨城市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、茨城町、城里町、東海村、大子町、土浦市、石岡市、下妻市、常総市、取手市、つくば市、筑西市、坂東市、鉾田市、つくばみらい市

・栃木県 ：那須町、市貝町、高根沢町、那珂川町

・群馬県 ：明和町、邑楽町

・埼玉県 ：加須市、久喜市、さいたま市中央区、春日部市、八潮市、川島町、宮代町

・千葉県 ：香取市、千葉市美浜区、浦安市、印西市

・神奈川県：横浜市中区

・新潟県 ：阿賀町

・山梨県 ：忍野村

・長野県 ：南牧村

【震度3】

・宮城県 ：七ヶ宿町

・岩手県 ：西和賀町、岩泉町、田野畑村、洋野町、二戸市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、軽米町、九戸村、一戸町

・福島県 ：西郷村、矢祭町、塙町、鮫川村、三春町、会津若松市、喜多方市、下郷町、南会津町、西会津町、磐梯町、湯川村、柳津町

・青森県 ：十和田市、三沢市、野辺地町、六戸町、横浜町、東北町、三戸町、田子町、新郷村、青森市、つがる市、平内町、外ヶ浜町、平川市、藤崎町、むつ市、東通村

・秋田県 ：秋田市、にかほ市、湯沢市、仙北市、美郷町、羽後町、東成瀬村、能代市、潟上市、三種町、五城目町、八郎潟町、井川町、大館市、北秋田市

・山形県 ：新庄市、金山町、最上町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、山形市、寒河江市、上山市、西川町、朝日町、大江町、大石田町、長井市、高畠町、小国町、飯豊町、鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町

・茨城県 ：高萩市、常陸大宮市、大洗町、古河市、結城市、龍ケ崎市、牛久市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、美浦村、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境町、利根町

・栃木県 ：日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、真岡市、さくら市、那須烏山市、下野市、上三川町、益子町、茂木町、芳賀町、壬生町、野木町

・群馬県 ：前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、渋川市、安中市、みどり市、玉村町、板倉町、千代田町、大泉町、沼田市

・埼玉県 ：熊谷市、行田市、本庄市、東松山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、吉見町、鳩山町、ときがわ町、美里町、上里町、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市大宮区、さいたま市見沼区、さいたま市浦和区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市岩槻区、川越市、川口市、狭山市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、和光市、桶川市、北本市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、伊奈町、毛呂山町、杉戸町、松伏町、秩父市

・千葉県 ：銚子市、東金市、旭市、匝瑳市、山武市、大網白里市、神崎町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長南町、千葉市中央区、千葉市花見川区、千葉市稲毛区、千葉市若葉区、千葉市緑区、市川市、船橋市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市、八街市、白井市、富里市、酒々井町、栄町、館山市、鴨川市、君津市、富津市、南房総市、いすみ市、鋸南町

・神奈川県：横浜市鶴見区、横浜市神奈川区、横浜市西区、横浜市保土ケ谷区、横浜市磯子区、横浜市金沢区、横浜市港北区、横浜市戸塚区、横浜市港南区、横浜市旭区、横浜市緑区、横浜市瀬谷区、横浜市栄区、横浜市泉区、横浜市青葉区、横浜市都筑区、川崎市川崎区、川崎市幸区、川崎市中原区、川崎市多摩区、川崎市宮前区、川崎市麻生区、横須賀市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、寒川町、二宮町、相模原市緑区、相模原市中央区、相模原市南区、小田原市、厚木市、伊勢原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、湯河原町

・新潟県 ：新潟市北区、新潟市東区、新潟市江南区、新潟市秋葉区、新潟市南区、新潟市西区、新発田市、村上市、燕市、五泉市、阿賀野市、胎内市、関川村、長岡市、三条市、加茂市、見附市、南魚沼市、田上町、刈羽村

・山梨県 ：富士吉田市、山中湖村、富士河口湖町、甲府市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、甲州市、中央市、富士川町

・長野県 ：諏訪市、佐久市

・北海道 ：函館市

・東京都 ：千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、武蔵野市、三鷹市、調布市、町田市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、多摩市、稲城市

・静岡県 ：伊豆市、伊豆の国市、松崎町、富士市、御殿場市、小山町