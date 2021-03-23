熊本県は２２日、４月１日付の２０２１年度定期人事異動と組織改編の概要を発表した。健康福祉部長に早田章子・同部政策審議監が昇任。本庁の部長職に女性が就くのは初めて。川辺川ダム総合対策課は廃止し、同課が担う五木村振興は球磨川流域復興局に移管。昨年７月豪雨からの復興と一体で進める。

部長級の異動は１５人。総務部長に白石伸一・知事公室長、知事公室長に小牧裕明・商工労働部産業振興局長、土木部長に村上義幸・同部道路都市局長が就く。東京事務所長には、企画振興部交通政策・情報局長の内田清之氏を充てる。

特別職の病院事業管理者には渡辺克淑・健康福祉部長が就任。企業局長には國武愼一郎・教育理事が就く。

０３年に設置した川辺川ダム総合対策課の廃止で、県庁内から「川辺川ダム」の名称が付く組織はなくなる。新型コロナウイルス対応を見据えて、健康危機管理課の人員は強化する。

異動総数は前年度比３１人減の１６７８人。職員総数は３９人増の４２６３人となる。係長級以上の女性職員は５人増の６１０人で、役付き職員に占める女性の割合は０・７ポイント増の２４・１％。一般職員の異動は２７日に公表する。（高宗亮輔）

他の部長級と地域振興局長の異動は次の通り。（敬称略）

【部長級】県理事（玉名地域振興局長）村上徹▽健康福祉部総括審議員（同部長寿社会局長）沼川敦彦▽商工労働部総括審議員（同部政策審議監）三輪孝之▽県南広域本部長（同本部長心得）田村真一▽天草広域本部長（環境生活部政策審議監）松岡正之▽会計管理者（県立大事務局次長）手島和生▽議会事務局長（総務部総務私学局長）手島伸介▽教育理事（企画振興部政策審議監）野尾晴一朗▽監査委員事務局長（農業研究センター次長）西浦一義▽県立大事務局長（総務部総括審議員）平井宏英

【地域振興局長】玉名（環境生活部県民生活局長）無田英昭