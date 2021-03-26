山口市の4月1日付の人事異動は、異動総数565人で、前年度より18人増えた。

組織改編ではまず、新型コロナウイルス感染症対策室の体制を強化。新型コロナウイルス感染症対策担当理事と、感染症対策専門監（再任用）を新たに配置し、これまでは兼任だった担当職員を専任とする。また、デジタル技術を活用することでの市民サービス向上や業務効率化を進めるため、情報企画課をデジタル推進課に名称変更。情報システム担当も1人増員して5人体制に。さらに、2021年度からスタートする「山口市成年後見制度利用促進基本計画」に関連する相談支援窓口のワンストップ化に向け、高齢福祉課内に「成年後見担当」を新設する。

新年度の課長級以上の幹部職員は、部長級27人（うち新任10人）、部次長級33人（同11人）、課長級135人（同19人）で、幹部職員全体の人数は195人になる。そのうち女性職員は、部長級3人（同0人）、部次長級2人（同1人）、課長級17人（同3人）。幹部職員に占める女性の割合は11.3%で、前年より1.0%増えた。職員総数は、8人減の1701人だ。

中谷尚夫参与

網田誠総務部税務担当理事

増田肇交流創造部長

原田憲一環境部長

藤井英樹健康福祉部新型コロナウイルス感染症対策担当理事

吉村計広都市整備部長

杉山敏之小郡総合支所長

安谷達也秋穂総合支所長

田中克也阿知須総合支所長

中村千里上下水道局長

礒部素男会計管理者

清徳智彦消防本部消防長

宮崎知彦市議会事務局長

兒玉直也教育委員会事務局教育部長

古賀信幸教育委員会事務局文化財担当理事

眞砂義明選挙管理委員会事務局長

【参与職】参与・企業誘致担当兼参与・産業交流拠点担当（参与・産業交流拠点担当）中谷尚夫

【部長級】総務部税務担当理事（秋穂総合支所副総合支所長兼政策管理室長兼地域振興課長）網田誠▽交流創造部長（市議会事務局長）増田肇▽環境部長（経済産業部次長兼政策管理室長）原田憲一▽健康福祉部新型コロナウイルス感染症対策担当理事（健康福祉部次長兼福祉事務所次長兼政策管理室長）藤井英樹▽都市整備部長（上下水道局長）吉村計広▽小郡総合支所長（秋穂総合支所長）杉山敏之▽秋穂総合支所長（小郡総合支所副総合支所長兼政策管理室長兼地域振興課長）安谷達也▽阿知須総合支所長（阿知須総合支所副総合支所長兼政策管理室長兼地域振興課長）田中克也▽会計管理者（教育委員会事務局教育部長）礒部素男▽上下水道局長（環境部次長兼政策管理室長）中村千里▽消防本部消防長（消防本部次長兼政策管理室長）清徳智彦▽市議会事務局長（都市整備部次長兼政策管理室長）宮崎知彦▽教育委員会事務局教育部長（選挙管理委員会事務局長）兒玉直也▽教育委員会事務局文化財担当理事兼交流創造部歴史文化のまちづくり推進担当理事（交流創造部参事兼文化交流課歴史文化のまちづくり推進室長）古賀信幸▽選挙管理委員会事務局長（地域生活部次長兼山口総合支所副総合支所長兼政策管理室長）眞砂義明

【部次長級】総務部本庁舎整備担当次長（経済産業部産業立地推進課長）阿野浩二▽交流創造部参事・山口市文化振興財団へ派遣（市議会事務局参事）佐内泰之▽地域生活部次長兼山口総合支所副総合支所長兼政策管理室長（こども未来部次長兼政策管理室長）鈴木徹行▽地域生活部参事兼人権推進課長（地域生活部人権推進課長）萩尾臣司▽環境部次長兼政策管理室長（交流創造部参事兼スポーツ交流課長兼国際交流課ホストタウン推進室次長）森野和彦▽健康福祉部次長兼福祉事務所次長兼政策管理室長（総務部参事兼総務課長）末田一志▽健康福祉部参事兼健康増進課長兼保健センター所長兼休日・夜間急病診療所長（健康福祉部健康増進課長兼保健センター所長兼休日・夜間急病診療所長）受田美智子▽こども未来部次長兼政策管理室長（総務部市民税課長）河辺寿夫▽経済産業部次長兼政策管理室長（総合政策部参事兼企画経営課長）今井宏二▽都市整備部次長兼政策管理室長兼本庁舎整備担当参事（都市整備部技術担当次長）原田浩司▽都市整備部参事兼都市計画課長兼本庁舎整備推進室副参事（都市整備部参事兼都市計画課長）清水弘美▽都市整備部参事兼建築課長（都市整備部建築課長）山本聖史▽小郡総合支所副総合支所長兼政策管理室長兼地域振興課長（健康福祉部地域福祉課長）山根賢司▽秋穂総合支所副総合支所長兼政策管理室長兼地域振興課長（地域生活部定住促進課長）国重勝己▽阿知須総合支所副総合支所長兼政策管理室長兼地域振興課長（健康福祉部指導監査課長）橋本敦義▽消防本部次長兼政策管理室長（環境部参事兼資源循環推進課長）吉村浩彦▽消防本部参事兼消防総務課長（消防本部警防課長）酒井健▽消防本部参事兼南消防署長（消防本部参事兼予防課長）石村友宏▽消防本部参事兼阿東消防署長（消防本部通信指令課長）岡本実▽市議会事務局参事（総務部収納課長）河村一郎▽監査委員事務局参事兼公平委員会事務所参事（健康福祉部参事兼高齢福祉課長）水津伸久

【課長級】総務部総務課長（総合政策部広報広聴課長）藤原健司▽総務部デジタル推進課長（総務部情報企画課長）平野和▽総務部防災危機管理課長（地域生活部大歳地域交流センター所長）天賀康介▽総務部市民税課長（総務部市民税課主幹）山本敏博▽総務部資産税課土地担当副参事（経済産業部農林政策課主幹）田村博明▽総務部収納課長（健康福祉部介護保険課長）政田俊彦▽総務部課長同格・山口県市町村職員共済組合へ派遣（環境部環境施設課長兼清掃工場長）渡辺和彦▽総合政策部政策管理室副参事兼同部政策管理室長補佐兼同部企画経営課主幹（総合政策部政策管理室長補佐兼企画経営課主幹）西山貞文▽総合政策部企画経営課長兼同部スマートシティ推進室長（総合政策部スマートシティ推進室長）宮原尚規▽総合政策部広報広聴課長（都市整備部政策管理室長補佐兼都市計画課主幹）山田寛之▽交流創造部スポーツ交流課長兼国際交流課ホストタウン推進室次長（総務部防災危機管理課長）粟屋健次▽交流創造部文化交流課長（交流創造部国際交流課長兼同部国際交流課ホストタウン推進室長）山崎里恵▽交流創造部文化交流課副参事兼歴史文化のまちづくり推進室長（交流創造部文化交流課主幹）竹内僚▽交流創造部課長同格・山口市文化振興財団へ派遣（徳地総合支所総合サービス課長）斉藤由紀江▽交流創造部国際交流課長兼ホストタウン推進室長（こども未来部子育て保健課長）森原久▽地域生活部定住促進課長（阿東総合支所政策管理室長補佐兼地域振興課主幹）藤山正直▽地域生活部生活安全課長兼斎場長（地域生活部湯田地域交流センター所長）岩本誠治▽地域生活部市民課マイナンバーカード交付担当副参事（地域生活部市民課主幹）藍原元夫▽地域生活部湯田地域交流センター所長（都市整備部建築課住宅管理担当副参事）藤本浩毅▽地域生活部小鯖地域交流センター所長（健康福祉部健康増進課元気いきいき推進担当副参事兼新型コロナウイルス感染症対策室長）山下泰弘▽地域生活部大歳地域交流センター所長（都市整備部道路河川管理課副参事兼用地対策室長）長谷川洋▽地域生活部名田島地域交流センター所長（地域生活部小鯖地域交流センター所長）藤屋隆一▽地域生活部嘉川地域交流センター所長（教育委員会事務局学校教育課学務担当副参事）原田和之▽環境部資源循環推進課長（健康福祉部障がい福祉課長兼障がい者基幹相談支援センター所長）中村和人▽環境部環境施設課長兼清掃工場長（地域生活部生活安全課課長同格兼消費生活センター所長）木原宏治▽健康福祉部地域福祉課長（教育委員会事務局教育総務課長）中村武司▽健康福祉部高齢福祉課長兼基幹型地域包括支援センター所長（健康福祉部高齢福祉課包括支援担当副参事兼基幹型地域包括支援センター所長）荒瀬敦子▽健康福祉部高齢福祉課副参事（経済産業部ふるさと産業振興課主幹）石川映子▽健康福祉部介護保険課長（交流創造部課長同格・山口市文化振興財団へ派遣）堀由紀江▽健康福祉部障がい福祉課長（地域生活部生活安全課生活安全担当副参事）淺川清治▽健康福祉部障がい福祉課相談支援担当副参事兼障がい者基幹相談支援センター所長（健康福祉部障がい福祉課主幹）末岡昭子▽健康福祉部健康増進課地域医療担当副参事（健康福祉部政策管理室長補佐兼地域福祉課主幹）中村史朗▽健康福祉部指導監査課長（小郡総合支所小郡地域交流センター所長）矢田部育雄▽こども未来部こども未来課長（総務部課長同格・山口県市町村職員共済組合へ派遣）小野智紀▽こども未来部子育て保健課長兼家庭児童相談室長（こども未来部子育て保健課副参事兼家庭児童相談室長）藤本緑▽経済産業部ふるさと産業振興課長（経済産業部ふるさと産業振興課主幹）金子忠正▽経済産業部産業立地推進課長（交流創造部文化交流課長）上野浩和▽経済産業部水産港湾課長（阿東総合支所土木課長）江藤幸雄▽都市整備部都市整備課長兼総務部本庁舎整備推進室副参事（都市整備部都市整備課長）山根智成▽都市整備部道路河川管理課副参事兼用地対策室長（総務部資産税課土地担当副参事）社河内亮▽都市整備部建築課住宅管理担当副参事（都市整備部道路河川管理課維持担当副参事兼地域支援担当副参事兼地域支援担当副参事）上田一郎▽小郡総合支所農林課長（秋穂総合支所総合サービス課長）松本久▽小郡総合支所小郡地域交流センター所長（教育委員会山口市立中央図書館長）藤井栄治▽秋穂総合支所総合サービス課長（阿知須総合支所総合サービス課長）冨永正己▽阿知須総合支所総合サービス課長（こども未来部こども未来課長）春吉隆志▽阿知須総合支所農林土木課長（上下水道局下水道施設課長）廣野仁志▽徳地総合支所総合サービス課長（上下水道局下水道整備課副参事）坂本衣代▽阿東総合支所総合サービス課健康づくり担当副参事兼阿東保健センター所長（健康福祉部高齢福祉課主幹）岩本美香▽阿東総合支所土木課長（阿東総合支所農林課主幹）原田旬也▽上下水道局業務課課長同格（阿知須総合支所農林土木課長）中谷猛▽上下水道局水道施設課長（上下水道局水道整備課主幹）彌源治積厚▽上下水道局下水道整備課副参事（環境部環境政策課副参事・宇部阿知須公共下水道組合へ派遣）近藤義則▽上下水道局下水道施設課長（上下水道局南部上下水道事務所長）田中秀実▽上下水道局南部上下水道事務所長（経済産業部水産港湾課長）岡村弘樹▽上下水道局阿東簡易水道事務所長（上下水道局阿東簡易水道事務所副参事）堀田充▽消防本部警防課長（消防本部消防総務課長）石川直志▽消防本部警防課警防・救助担当副参事（阿東消防署主幹）本廣陽一▽消防本部救急課長（南消防署秋穂出張所長）中谷重広▽消防本部通信指令課長兼消防指令センター準備室長（消防本部通信指令課副参事）岡田豊昭▽消防本部予防課長（南消防署阿知須出張所長）清水俊夫▽消防本部予防課副参事（中央消防署主幹）西村一夫▽南消防署阿知須出張所長（消防本部中央消防署主幹）原田靖孝▽南消防署秋穂出張所長（消防本部救急救助課長）池田貴志▽教育委員会事務局教育総務課長（経済産業部ふるさと産業振興課長）河村元博▽教育委員会事務局学校教育課学務担当副参事（総務部政策管理室長補佐兼総務課主幹）山本清治▽教育委員会事務局文化財保護課長（秋穂総合支所政策管理室長補佐兼地域振興課主幹）米冨竜太▽教育委員会山口市立中央図書館副館長兼サービス担当副参事（教育委員会山口市立中央図書館サービス担当副参事）村中博美

◇退職者（3月31日付）

【部長級】（総務部税務担当部長）山﨑輝彦▽（総務部本庁舎整備推進担当部長）田中広興▽（交流創造部長）有田剛▽（環境部長）山田喜一郎▽（都市整備部長）藤本浩充▽（小郡総合支所長）飯田学▽（阿知須総合支所長）安田功二▽（会計管理者）塩見和夫▽（消防長）田中功夫▽（消防本部理事）刈屋健史

【部次長級】（地域生活部参事兼生活安全課長）井上久子▽（地域生活部参事兼嘉川地域交流センター所長）棟久和成▽（上下水道局参事兼水道施設課長）山本浩二▽（消防本部参事兼南消防署長）藤本充▽（消防本部参事兼阿東消防署長）宮尾浩昭▽（教育委員会事務局参事兼文化財保護課長）磯部貴文▽（監査委員事務局参事兼公平委員会事務所参事）末次和信

【課長級】（地域生活部名田島地域交流センター所長）青木義明▽（小郡総合支所農林課長）上田泰裕▽（上下水道局阿東簡易水道事務所長）山本徳行