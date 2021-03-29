福岡県警によると、２８日午後３時３０分ごろ、福智町金田の路上で男子小学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：高齢男性、小柄、青色と白色ボーダー柄長袖シャツ、薄茶色ジーパン、茶色キャップ帽）
■実行者の言動や状況
・男児に声をかけた。
・「仲良くしようや」
・「無視せんで」
■現場付近の施設
・赤池駅［平成筑豊鉄道］、人見駅［平成筑豊鉄道］、金田駅［平成筑豊鉄道］、上金田駅［平成筑豊鉄道］、豊前大熊駅［平成筑豊鉄道］など
©日本不審者情報センター合同会社
福岡県警によると、２８日午後３時３０分ごろ、福智町金田の路上で男子小学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：高齢男性、小柄、青色と白色ボーダー柄長袖シャツ、薄茶色ジーパン、茶色キャップ帽）
■実行者の言動や状況
・男児に声をかけた。
・「仲良くしようや」
・「無視せんで」
■現場付近の施設
・赤池駅［平成筑豊鉄道］、人見駅［平成筑豊鉄道］、金田駅［平成筑豊鉄道］、上金田駅［平成筑豊鉄道］、豊前大熊駅［平成筑豊鉄道］など
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