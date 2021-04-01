奈良県警によると、３月３１日午後２時ごろ、奈良市法蓮町の路上で女子小学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：年配男性、小太り、紺色長袖シャツ、ベージュ色ズボン、ベージュ色帽子、マスク、一眼カメラ）
■実行者の言動や状況
・保護者と花見中の女児に声をかけ、女児の画像を見せた。
・「お嬢ちゃん、これ誰かわかるか」
■現場付近の施設
・新大宮駅［近鉄］、★佐保川小学校、佐保小学校、一条高校、大学
©日本不審者情報センター合同会社
奈良県警によると、３月３１日午後２時ごろ、奈良市法蓮町の路上で女子小学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：年配男性、小太り、紺色長袖シャツ、ベージュ色ズボン、ベージュ色帽子、マスク、一眼カメラ）
■実行者の言動や状況
・保護者と花見中の女児に声をかけ、女児の画像を見せた。
・「お嬢ちゃん、これ誰かわかるか」
■現場付近の施設
・新大宮駅［近鉄］、★佐保川小学校、佐保小学校、一条高校、大学
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