大阪府警によると、３日午後５時３５分ごろ、大阪市西区南堀江４丁目付近の路上で男子児童への声かけが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、２人組、スキンヘッド、マスク、黒色ワンボックス車）
■実行者の言動や状況
・車の助手席から、通行中の男児に声をかけた。
・「車に乗る？」
■現場付近の施設
・西長堀駅［大阪メトロ］、ドーム前千代崎駅［大阪メトロ］、ドーム前駅［阪神］、汐見橋駅［南海］、桜川駅［阪神・大阪メトロ］など
©日本不審者情報センター合同会社
大阪府警によると、３日午後５時３５分ごろ、大阪市西区南堀江４丁目付近の路上で男子児童への声かけが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、２人組、スキンヘッド、マスク、黒色ワンボックス車）
■実行者の言動や状況
・車の助手席から、通行中の男児に声をかけた。
・「車に乗る？」
■現場付近の施設
・西長堀駅［大阪メトロ］、ドーム前千代崎駅［大阪メトロ］、ドーム前駅［阪神］、汐見橋駅［南海］、桜川駅［阪神・大阪メトロ］など
閲覧を続けるには、ノアドット株式会社が「プライバシーポリシー」に定める「アクセスデータ」を取得することを含む「nor.利用規約」に同意する必要があります。
「これは何？」という方はこちら