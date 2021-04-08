全国上位の活躍を続けるバドミントン男子の瓊浦高。3月の全国高校選抜大会は団体で8強入りした＝福島県郡山市、宝来屋郡山総合体育館

県競技力向上対策本部（本部長・平田修三県教育長）は7日、長崎市内で委員会を開き、前年度比約1千万円減となる総額約2億1400万円の本年度県競技力向上対策関係予算案を承認した。長崎は一昨年の茨城国体で天皇杯（男女総合）26位（昨年は延期）と健闘しており、今年の三重国体は20位台前半を目標にしている。

国体強化事業として、直近5年間で4年以上入賞実績がある18競技を重点的に強化する。成年種別の選手層が薄い長崎県にとって、少年種別は国体の得点源。得点配分が大きい少年種別団体競技にも力を入れていく。少年勢の長期的な活躍を見据え、中学県選抜チームなどへの強化費助成も続ける。

関連事業計画についても報告。新たにアスリートと県内企業の雇用マッチング支援や、男女共用可能な最新のボート艇整備事業も承認した。例年同様、ジュニアスポーツ推進事業として、バドミントン男子の瓊浦高、ソフトボール女子の長崎商高、剣道男女の島原高、サッカー男子の国見高など、各種全国大会で上位進出が期待される35競技延べ86校を「強化校・育成校」に指定した。強化費は10万～130万円。

前年度は新型コロナウイルスの影響で、多くの競技団体で県外遠征や合宿などが中止となった。予算額から決算額を差し引いた約5180万円は県に返納される。

3月の全国高校女子ソフトボール選抜大会で3位入賞した長崎商高＝栃木県大田原市美原運動公園野球場

【ジュニアスポーツ推進事業】

◆高校

◇強化校 ▽陸上（駅伝） 松浦男子、鎮西学院男子、諫早女子、長崎女▽ソフトテニス 長崎南山、長崎商女子▽バレーボール 大村工男子、佐世保南男子、九州文化学園女子、聖和女学院▽バスケットボール 西海学園男子、鎮西学院女子▽卓球 鎮西学院男女▽体操 大村工男子、聖和女学院▽新体操 長崎女▽相撲 諫早農▽弓道 長崎南山、九州文化学園女子▽剣道 島原男女▽柔道 長崎南山、長崎日大男子、長崎明誠女子▽サッカー 国見男子、鎮西学院女子▽ラグビー 長崎北陽台男子▽ソフトボール 大村工男子、島原工男子、長崎商女子、九州文化学園女子▽バドミントン 瓊浦男子、諫早商女子▽登山 長崎北陽台男女▽スポーツクライミング 大村男女▽ハンドボール 瓊浦男子、佐世保商女子▽ホッケー 川棚男女▽レスリング 島原男女、島原工男女▽ボクシング 長崎鶴洋男女▽重量挙げ 諫早農男女、西彼農男女▽テニス 海星男女▽フェンシング 諫早商男女▽ヨット 長崎工男女、長崎鶴洋男女▽ボート 大村男女、大村城南男女▽ライフル射撃 長崎北男女、長崎南男女▽水球 長崎工男子、長崎西男子▽空手 長崎日大男子、瓊浦女子▽アーチェリー 大村工男女、諫早東男女▽カヌー 西陵男女、長崎鶴洋男女▽自転車 鹿町工男女▽なぎなた 松浦女子▽馬術 諫早農男女▽ゴルフ 長崎日大男女

2月の九州高校U-17サッカー大会で優勝した国見高＝島原市営陸上競技場

◇育成校 ▽体操 鎮西学院男子、純心女▽新体操 活水▽相撲 長崎鶴洋、北松農▽登山 大村工男子、大村女子▽ホッケー 佐世保工男子▽レスリング 島原翔南男女▽フェンシング 長崎工男子、諫早女子▽ボート 長崎明誠男女、佐世保高専男女▽ライフル射撃 島原工男女、長崎東男女▽アーチェリー 佐世保商男女▽カヌー 長崎西男女▽ボウリング 長崎鶴洋男女

◇支援校 ▽陸上、剣道、柔道 五島男女

◇特別強化選手 ▽陸上 小鉢ひなた（諫早）後田築（創成館）▽水泳 仲田葵（諫早商）森山遼（長崎南山）

◇強化選手 ▽陸上 渡邊陽（長崎南）馬場隆旗（島原）河内祥吾（大村）池田廉（諫早農）大隈ほのか（純心女）福島健太（西海学園）俵芹奈（同）小柳新（長崎日大）宮崎叶和（同）▽水泳 吉村和真（佐世保南）太田諒（佐世保北）竹野友貴（瓊浦）小関葵（青雲）小串爽太（九州文化学園）下条樹希（同）▽空手 茶屋綾乃（佐世保北）

◇強化推進団体 県高野連



◆中学

◇中体連推進専門部 ▽陸上▽水泳▽体操・新体操▽バスケットボール▽バレーボール▽卓球▽ハンドボール▽サッカー▽軟式野球▽相撲▽柔道▽剣道▽ソフトテニス▽バドミントン▽ソフトボール▽駅伝▽ラグビー▽空手▽テニス



【国体強化指定クラブ等助成事業】

1月の全日本実業団対抗駅伝で6位入賞した三菱重工マラソン部＝群馬県伊勢崎市役所前

◇全日本実業団対抗駅伝強化指定 ▽陸上 三菱重工マラソン部、十八親和銀行女子陸上部

◇クラブチーム指定



▼社会人 ▽ボート チョープロローイングクラブ▽ホッケー 長崎フロイント、ながさき椿姫▽バレーボール ながさき▽バスケットボール ストレッチ▽ハンドボール 長崎社中、HC長崎▽ソフトテニス 十八親和銀行、チョープロBRAVES▽相撲 県教職員クラブ▽ソフトボール Neo長崎、出口医院ペパーミントエンジェルズ▽ラグビー 三菱重工長崎▽銃剣道 第16普通科連隊



▼大学 ▽サッカー 活水女大▽テニス 長崎国際大▽バレーボール 長崎国際大女子▽アーチェリー 長崎国際大



【オリンピックアスリート等特別強化事業】

◇特別強化選手 ▽カヌー 水本圭治（チョープロ）

◇強化選手 ▽陸上 定方俊樹（三菱重工）▽ボウリング 原口優馬（チョープロ）徳久恵大（長崎国際大）福満亮（西海学園高）



【全国都道府県対抗男女駅伝強化事業】

▽長崎陸協