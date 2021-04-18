気象庁によると、18日09:29頃、宮城県沖を震源とするM5.8の地震があり、岩手県一関市、宮城県名取市・石巻市で震度4の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：4月18日09:29頃
・震源地 ：宮城県沖(北緯38.3度、東経141.9度)
・震源の深さ：約50km
・地震の規模：M5.8(推定)
■震度3以上が観測された地域
・震度4 ：岩手県内陸南部、宮城県南部、宮城県中部
・震度3 ：岩手県沿岸南部、宮城県北部、福島県中通り、福島県浜通り、茨城県北部
■震度3以上が観測された市町村
【震度4】
・岩手県 ：一関市
・宮城県 ：名取市、石巻市
【震度3】
・岩手県 ：北上市、奥州市、大船渡市、釜石市、住田町
・宮城県 ：角田市、岩沼市、蔵王町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、亘理町、山元町、仙台市青葉区、仙台市宮城野区、仙台市若林区、仙台市泉区、東松島市、松島町、利府町、大郷町、大衡村、女川町、気仙沼市、登米市、栗原市、大崎市、涌谷町、美里町、南三陸町
・福島県 ：福島市、郡山市、白河市、須賀川市、二本松市、田村市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、鏡石町、泉崎村、中島村、玉川村、浅川町、古殿町、いわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町、飯舘村
・茨城県 ：常陸太田市