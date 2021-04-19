奈良県警によると、１６日午後４時１１分ごろ、大淀町土田付近の路上で女子高校生への暴行が発生しました。（実行者の特徴：男性、２０〜３０歳、長髪、ヨレヨレ服装、赤色ジャンパー、白色パーカー、黒色ズボン）
■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女子生徒の手を引っ張り、声をかけた。
・「ちょっとこっち来い」
■現場付近の施設
・越部駅［近鉄］、大淀町役場、大淀緑ケ丘小学校、大淀中学校、奈良南高校大淀学舎など
©日本不審者情報センター合同会社
奈良県警によると、１６日午後４時１１分ごろ、大淀町土田付近の路上で女子高校生への暴行が発生しました。（実行者の特徴：男性、２０〜３０歳、長髪、ヨレヨレ服装、赤色ジャンパー、白色パーカー、黒色ズボン）
■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女子生徒の手を引っ張り、声をかけた。
・「ちょっとこっち来い」
■現場付近の施設
・越部駅［近鉄］、大淀町役場、大淀緑ケ丘小学校、大淀中学校、奈良南高校大淀学舎など
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