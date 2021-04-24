奈良県警によると、２３日午後４時ごろ、奈良市中登美ケ丘４丁目の路上で男子小学生へのつきまといが発生しました。（実行者の特徴：男性、５０代前半位、肥満、灰色上衣、サングラス、花柄入り黄色巾着袋）
■実行者の言動や状況
・スマートフォンを見ていたが、下校途中の男児に後ろから密に近づき、追いかけた。
■現場付近の施設
・登美ケ丘小学校、奈良学園登美ケ丘奈良学園小学校、奈良学園登美ケ丘中学校・高校、国際高校
©日本不審者情報センター合同会社
奈良県警によると、２３日午後４時ごろ、奈良市中登美ケ丘４丁目の路上で男子小学生へのつきまといが発生しました。（実行者の特徴：男性、５０代前半位、肥満、灰色上衣、サングラス、花柄入り黄色巾着袋）
■実行者の言動や状況
・スマートフォンを見ていたが、下校途中の男児に後ろから密に近づき、追いかけた。
■現場付近の施設
・登美ケ丘小学校、奈良学園登美ケ丘奈良学園小学校、奈良学園登美ケ丘中学校・高校、国際高校
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