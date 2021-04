兵庫県警によると、25日午後2時6分ごろ、神戸市須磨区須磨浦通5丁目の路上で女子学生への声かけが発生しました。(実行者の特徴:男性、30~40歳、Tシャツ)

■実行者の言動や状況

・通行中の女子学生に声をかけた。

・「Hello」

・「How are you?」

・「You are cute」

・「What your name?」

■現場付近の施設

・須磨駅[JR]、山陽須磨駅[山陽電鉄]、須磨海水浴場