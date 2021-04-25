（兵庫）神戸市須磨区須磨浦通５丁目で声かけ　４月２５日午後

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兵庫県警によると、２５日午後２時６分ごろ、神戸市須磨区須磨浦通５丁目の路上で女子学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、３０～４０歳、Ｔシャツ）

■実行者の言動や状況
・通行中の女子学生に声をかけた。
・「Hello」
・「How are you?」
・「You are cute」
・「What your name?」

■現場付近の施設
・須磨駅［ＪＲ］、山陽須磨駅［山陽電鉄］、須磨海水浴場

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