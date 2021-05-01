◎県南・県央

◆雲仙市内で行政相談 ▽5月11日午前9時～正午、国見総合支所▽同11日午後1時～4時、千々石総合支所▽同12日午後1時～4時、小浜総合支所、南串山総合支所▽同13日午前9時～正午、雲仙市役所本庁舎、愛野総合支所、瑞穂総合支所。行政相談委員が行政に関する苦情を聴き、相談に応じる。秘密厳守。無料。総務省行政相談センターきくみみ長崎（095.849.1100）

◆南島原市内で行政相談 ▽5月13日午後5時半～7時、南島原市有家町のありえコレジヨホール▽同19日午前10時～正午、西有家町の西有家老人福祉センター、北有馬町の北有馬ピロティー文化センター日野江▽同19日午後1時～3時、布津町の布津公民館、加津佐町の加津佐総合福祉センター希望の里▽同20日午前10時～正午、口之津町の口之津老人福祉センター。行政相談委員が行政に関する苦情を聴き、相談に応じる。秘密厳守。無料。総務省行政相談センターきくみみ長崎（095.849.1100）

◎県北・離島

◆新上五島町内で行政相談 ▽5月7日午前10時～正午、新上五島町の新魚目支所、若松支所、奈良尾支所▽同15日午後1時半～4時、石油備蓄記念会館▽同21日午前10時～正午、有川支所。行政相談委員が行政に関する苦情などの相談に応じる。無料、秘密厳守。総務省行政相談センターきくみみ長崎（095.849.1100）