（神奈川）横須賀市上町で撮影　５月６日昼過ぎ

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神奈川県警によると、６日午後１時２０分ごろ、横須賀市上町の路上で女子児童への撮影が発生しました。（実行者の特徴：年配男性、小柄、カーキ色ベスト、白色Ｔシャツ、ベージュ色ズボン、オレンジ色マスク、迷彩柄バンダナ）

■実行者の言動や状況
・下校途中の女児らに声をかけ、タブレット端末で撮影した。
・「かわいいね」

■現場付近の施設
・汐入駅［京急］、横須賀中央駅［京急］、県立大学駅［京急］、豊島小学校、鶴久保小学校など