宮城県警によると、８日午後５時２０分ごろ、仙台市青葉区宮町１丁目の路上で女子中学生への下半身露出が発生しました。（実行者の特徴：男性、３０～４０歳、オレンジ色と緑色ボーダー柄Ｔシャツ、灰色ズボン、サングラス、自転車）
■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女子生徒に下半身を見せた。
■現場付近の施設
・仙台駅［ＪＲ・仙台市交通局］、東六番丁小学校、常盤木学園高校、仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モール
©日本不審者情報センター合同会社
宮城県警によると、８日午後５時２０分ごろ、仙台市青葉区宮町１丁目の路上で女子中学生への下半身露出が発生しました。（実行者の特徴：男性、３０～４０歳、オレンジ色と緑色ボーダー柄Ｔシャツ、灰色ズボン、サングラス、自転車）
■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女子生徒に下半身を見せた。
■現場付近の施設
・仙台駅［ＪＲ・仙台市交通局］、東六番丁小学校、常盤木学園高校、仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モール
閲覧を続けるには、ノアドット株式会社が「プライバシーポリシー」に定める「アクセスデータ」を取得することを含む「nor.利用規約」に同意する必要があります。
「これは何？」という方はこちら