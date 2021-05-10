熊本県と熊本市は１０日、新たに８１人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内での感染確認は累計４７９９人（うち熊本市２６１４人）となった。１０日時点の病床使用率は前日比４・２ポイント増の５１・３％で、５割を超えるのは１月３０日以来。

クラスター（感染者集団）は、熊本市中央区のバー「Ｗａｌｐｕｒｇｉｓ（ワルプルギス）」で従業員２人と客１人が増えて計１４人に、菊陽町の「モスバーガー菊陽店」で従業員１人が増えて計６人になった。

県は県央広域本部農林部（熊本市中央区）の職員１人、九州農政局は農村振興部（同市西区）の職員１人の感染を公表した。

新規感染者８１人は、熊本市５１人▽宇城市、嘉島町各４人▽人吉市、益城町各３人▽八代市、玉名市、山鹿市、合志市各２人▽宇土市、上天草市、阿蘇市、天草市、菊陽町、高森町、御船町、甲佐町各１人。年代別は２０代１９人▽１０代１５人▽５０代１１人▽３０代１０人▽４０代、７０代各８人▽６０代６人▽１０歳未満３人▽８０代１人。

９日時点の療養者は前日比８５人増の６４１人。内訳は入院２３５人（重症１６、中等症１０８、軽症１００、無症状８、確認中３）、宿泊療養１３０人、自宅療養１６１人、入院調整中７０人、宿泊療養調整中４５人。（内田裕之、久保田尚之）

◇熊日電子版「データで見える熊本県内感染状況」◇

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