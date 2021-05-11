15～17歳女子で優勝した櫻井（長崎日大高）（写真左）、15～17歳男子を制した大柿（長崎日大高）＝喜々津CC

ゴルフの第40回九州ジュニア選手権長崎県選考会と第14回九州小学大会県予選は5日、諫早市の喜々津CCで行われ、15～17歳女子を70で制した櫻井心那（長崎日大高）ら県代表11人が決まった。同男子は大柿天嵩（同）が75で優勝した。

ジュニア選手権は12～14歳、15～17歳の男子と女子の4部門に計19人、小学は男子、女子の各部門に計7人が出場。いずれも18ホールストロークプレーで競い、同スコアはマッチングスコアカード方式で順位を決めた。

12～14歳の男子は杉崎聖仁（光海中）が86、女子は北村舞（長大付中）が84で優勝。小学の男子は保科翔太（桜町）、女子は西山凜（猪調）が1位だった。

各部門の上位者は九州ジュニア選手権（7月29、30日・熊本）、九州小学生大会（7月27日・熊本）に出場する。