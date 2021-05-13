福井県警によると、１３日午後４時ごろ、越前市家久町の路上で女子児童への撮影の疑いが発生しました。（実行者の特徴：若い男性、高校生位、学生服風、黒色自転車）
■実行者の言動や状況
・自転車に乗り、すれ違う女児らにスマートフォンを向け、声をかけた。
・「こんにちは、こんにちは」
■現場付近の施設
・家久駅［福井鉄道］、スポーツ公園駅［福井鉄道］、吉野小学校、武生商工高校商業キャンパス、福井工業高等専門学校など
©日本不審者情報センター合同会社
福井県警によると、１３日午後４時ごろ、越前市家久町の路上で女子児童への撮影の疑いが発生しました。（実行者の特徴：若い男性、高校生位、学生服風、黒色自転車）
■実行者の言動や状況
・自転車に乗り、すれ違う女児らにスマートフォンを向け、声をかけた。
・「こんにちは、こんにちは」
■現場付近の施設
・家久駅［福井鉄道］、スポーツ公園駅［福井鉄道］、吉野小学校、武生商工高校商業キャンパス、福井工業高等専門学校など
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