気象庁によると、14日08:58頃、福島県沖を震源とするM6.0の地震があり、岩手県矢巾町、宮城県登米市・栗原市・大崎市・涌谷町・美里町・名取市・石巻市・松島町・利府町、福島県伊達市・相馬市・南相馬市・楢葉町・富岡町・大熊町・双葉町・浪江町で震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：5月14日08:58頃

・震源地 ：福島県沖(北緯37.7度、東経141.8度)

・震源の深さ：約40km

・地震の規模：M6.0(推定)

■震度3以上が観測された地域

・震度4 ：岩手県内陸北部、宮城県北部、宮城県南部、宮城県中部、福島県中通り、福島県浜通り

・震度3 ：岩手県沿岸北部、岩手県沿岸南部、岩手県内陸南部、福島県会津、青森県三八上北、秋田県沿岸南部、秋田県内陸南部、山形県村山、山形県置賜、茨城県北部、茨城県南部、栃木県北部、栃木県南部、千葉県北西部

■震度3以上が観測された市町村

【震度4】

・岩手県 ：矢巾町

・宮城県 ：登米市、栗原市、大崎市、涌谷町、美里町、名取市、石巻市、松島町、利府町

・福島県 ：伊達市、相馬市、南相馬市、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町

【震度3】

・岩手県 ：盛岡市、八幡平市、滝沢市、紫波町、宮古市、久慈市、普代村、野田村、大船渡市、釜石市、住田町、花巻市、北上市、遠野市、一関市、奥州市、金ケ崎町、平泉町

・宮城県 ：気仙沼市、色麻町、加美町、南三陸町、白石市、角田市、岩沼市、蔵王町、大河原町、村田町、川崎町、丸森町、亘理町、山元町、仙台市青葉区、仙台市宮城野区、仙台市若林区、仙台市太白区、仙台市泉区、塩竈市、多賀城市、東松島市、富谷市、七ヶ浜町、大和町、大郷町、大衡村、女川町

・福島県 ：福島市、郡山市、白河市、須賀川市、二本松市、田村市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、泉崎村、中島村、棚倉町、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、小野町、いわき市、広野町、川内村、葛尾村、新地町、飯舘村、猪苗代町

・青森県 ：八戸市、七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町、五戸町、南部町、階上町

・秋田県 ：秋田市、横手市、大仙市、仙北市、美郷町

・山形県 ：中山町、米沢市

・茨城県 ：水戸市、日立市、常陸太田市、北茨城市、笠間市、那珂市、東海村、大子町、石岡市、筑西市

・栃木県 ：那須町、宇都宮市、高根沢町

・千葉県 ：印西市