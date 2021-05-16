16日午前10時8分ごろ、千葉県で震度3の地震があった。気象庁によると、震源地は千葉県北東部で、震源の深さは約20キロ。地震の規模はマグニチュード（M）3.9と推定される。
各地の震度は次の通り。
震度3＝大網（千葉）▽震度2＝千葉緑、東金、東金日吉台、東金市役所、山武松尾富士見台、山武埴谷、山武殿台、山武松尾、芝山、一宮、長南グラウンド、長南（千葉）▽震度1＝鹿嶋（茨城）千葉、茂原、勝浦、大多喜（千葉）品川平塚（東京）鶴見末広（神奈川）など
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16日午前10時8分ごろ、千葉県で震度3の地震があった。気象庁によると、震源地は千葉県北東部で、震源の深さは約20キロ。地震の規模はマグニチュード（M）3.9と推定される。
各地の震度は次の通り。
震度3＝大網（千葉）▽震度2＝千葉緑、東金、東金日吉台、東金市役所、山武松尾富士見台、山武埴谷、山武殿台、山武松尾、芝山、一宮、長南グラウンド、長南（千葉）▽震度1＝鹿嶋（茨城）千葉、茂原、勝浦、大多喜（千葉）品川平塚（東京）鶴見末広（神奈川）など
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