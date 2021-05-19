熊本県と熊本市は１９日、新たに１００人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の累計は５６８４人（うち熊本市３１９８人）となった。市は陸上自衛隊北熊本駐屯地（北区）と桜が丘病院（西区）でクラスター（感染者集団）が発生したと公表。県内のクラスターは計６８例となった。

市によると、１８日までに、北熊本駐屯地で２０～５０代の隊員１０人、桜が丘病院で３０～９０代の患者５人、職員２人の陽性がそれぞれ判明した。県は、城北高（山鹿市）のクラスターについて、接触者の感染が２週間確認されなかったとして１８日に収束したと判断した。

新規感染の内訳は、熊本市６７人▽菊陽町６人▽玉名市、菊池市、合志市各５人▽八代市２人▽荒尾市、宇城市、天草市、産山村、西原村、嘉島町、益城町、山都町、氷川町、福岡県各１人。

年代別は、１０歳未満３人▽１０代１２人▽２０代２３人▽３０代１３人▽４０代１９人▽５０代１４人▽６０代８人▽７０代６人▽８０代１人▽９０代１人。

１８日時点の療養者数は前日比１９人減の８９３人。内訳は入院２８３人（重症２１、中等症１４５、軽症１０８、無症状７、確認中２）、宿泊療養１９５人、自宅療養２６４人、入院調整中８４人、宿泊療養調整中６７人。

１９日の病床使用率は０・２ポイント減の５６・２％（うち重症者用３９・０％）だった。（高宗亮輔、久保田尚之）

◇熊日電子版「データで見える熊本県内感染状況」◇

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