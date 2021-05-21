熊本県と熊本市は２１日、新たに６９人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は５８３３人（うち熊本市３２９３人）。同市の病床使用率は午前１０時時点で９９・３％に達した。市は７０代男性の死亡も公表。県内感染者の死亡は計９０人となった。

クラスター（感染者集団）は、同市東区の陸上自衛隊健軍駐屯地で新たに発生。２０日までに隊員５人の感染を確認した。県内で６９例目。北区の北熊本駐屯地では隊員３人が増え、１５人になった。

新規感染者６９人は熊本市４３人▽菊池市７人▽合志市５人▽八代市４人▽玉名市３人▽菊陽町２人▽荒尾市、上天草市、阿蘇市、益城町、山都町各１人。

年代別は、１０歳未満２人▽１０代５人▽２０代１６人▽３０代１１人▽４０代１０人▽５０代９人▽６０代８人▽７０代６人▽８０代２人。

熊本市は消防職員１人の感染を公表した。

２０日時点の療養者数は前日比１４人増の８９３人。内訳は入院２８５人（重症２４、中等症１５０、軽症９５、無症状１４、確認中２）、宿泊療養１８１人、自宅療養２８０人、入院調整中７８人、宿泊療養調整中６９人。

２１日の県全体の病床使用率は０・４ポイント増の５７・２％（うち重症者用４７・５％）。

（高宗亮輔、久保田尚之）