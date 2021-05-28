長崎放送（NBC、長崎市）が27日発表した2021年3月期決算は、売上高が前期比6.5％減の42億9200万円、当期純利益が同67.8％減の5700万円で減収減益だった。

同社によると、新型コロナウイルス感染拡大の影響でテレビ、ラジオの広告収入が減少したのが要因。

同日内定した役員人事は、中尾弘取締役経営戦略室長が常務取締役（経営戦略室長委嘱、管理部門・関係会社・労務担当）に昇任。真島和博報道制作局長が取締役（報道制作局長・ラジオ局長委嘱）に新任。峰利克長崎ケーブルメディア代表取締役社長、椎木恭二元長崎市副市長が取締役に、多田聖一長崎魚市代表取締役社長が監査役に就く。佐藤修、馬場豊子両取締役、川元克明監査役は退任。6月24日の株主総会で正式決定する。

長崎放送は27日、NBCソシア（イベント企画制作ほか）、プロダクションナップ（映像制作）、ページワンプランニング（イベント企画制作）の100％出資の子会社3社を合併、NBCソシアとして統合、再編すると発表。6月16日の各社株主総会での承認を経て、7月1日に発足する。代表取締役社長は、藤井潤長崎放送常務取締役が就任する予定。