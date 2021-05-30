大阪府警によると、３０日午後１時４４分ごろ、大阪市住之江区東加賀屋１丁目付近で女性への痴漢が発生しました。（実行者の特徴：男性、２０～４０代、ちょびひげ、白色Ｔシャツ、黒色ズボン、青色自転車）
■実行者の言動や状況
・自転車に乗り、自転車の女性に後ろから近づき、体を触った。
■現場付近の施設
・北加賀屋駅［大阪メトロ］、玉出駅［大阪メトロ］、粉浜駅［南海］、加賀屋小学校、加賀屋東小学校など
©日本不審者情報センター合同会社
大阪府警によると、３０日午後１時４４分ごろ、大阪市住之江区東加賀屋１丁目付近で女性への痴漢が発生しました。（実行者の特徴：男性、２０～４０代、ちょびひげ、白色Ｔシャツ、黒色ズボン、青色自転車）
■実行者の言動や状況
・自転車に乗り、自転車の女性に後ろから近づき、体を触った。
■現場付近の施設
・北加賀屋駅［大阪メトロ］、玉出駅［大阪メトロ］、粉浜駅［南海］、加賀屋小学校、加賀屋東小学校など
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