不論幾點都沒關係!東京24小時營業的5大人氣壽司店

到日本觀光的時候，知名的壽司是絕不想錯過的美食之一。但是觀光行程總是排得滿滿的，時間一分一秒都很寶貴!這裡就為大家介紹在東京24小時營業的5間人氣壽司店。

1. 壽司三昧 本店

這是位於築地場外市場，日本第一間開始24小時營業的壽司店。在這裡可以感受到市場熱鬧的氣氛，品嚐到鮮度超群的壽司。店內是櫃台和一般桌椅席，點餐時從1貫(98 JPY～(未稅))起，可以輕鬆地從豐富的種類中選擇。店家特別講究所使用的鮪魚，可以盡情享受鮪魚肚、鮪魚中肚肉、鮪魚紅肉和炙燒鮪魚肚等鮪魚握壽司的套餐「鮪魚全餐(3,240 JPY(含稅))」，或是放了滿滿鮪魚的「特選本鮪丼(3,024 JPY(含稅))」，都是喜歡鮪魚的人不可錯過的美味。在銀座逛街購物之後，或是早晨在築地市場觀光之後，來這裡享受一下美味壽司如何呢?

※提供英文和中文菜單。

2. Sushi Ichiban 築地場外市場中央店

這是在築地場外市場，菜單種類豐富且24小時營業的店家。有料理有壽司(1貫98 JPY～(未稅))、種類豐富的壽司套餐或是有滿滿生魚片的「鮪魚鐵火丼(2,380 JPY(未稅))」等等丼飯，還有生魚片以及單品料理，日本各地的銘酒也是應有盡有。此外，這裡也舉行一年300隻以上的鮪魚解體秀，說不定有機會可以看到震撼力十足的表演呢。

※提供英文菜單。

3. TSUKIJI SUSHI SEN 秋葉原總本店

在秋葉原想找24小時營業的壽司店，來這裡就對了。店家引以為豪的是使用築地直接送達的新鮮海鮮和當令食材。1貫98 JPY(未稅)起，3名以上享用的話，推薦可以選擇「店家推薦(10種・18貫)套餐(2,800 JPY(未稅))」十分划算。除了使用頂級鮪魚等等的壽司之外，還有現炸熱騰騰的天婦羅、單品料理或是生魚片等等，種類非常豐富。在秋葉原逛街購物之後，在這裡慢慢地品嚐壽司和酒如何呢?

※提供英文和中文(簡體字)菜單。

4. Mamire 新宿店

這間壽司店位於鄰近新宿車站的便利位置，因為可以很輕鬆地造訪，因此是許多訪日旅客都會前來品嚐的店家。壽司使用每天早上從築地採買的新鮮海鮮，從1貫(100 JPY)開始接受點餐。當地酒品種類豐富也是這裡的特色之一。人氣No.1的是包含了鮪魚紅肉、鮪魚中肚肉、鮪魚大肚肉、炙燒鮪魚和蔥花鮪魚軍艦壽司的套餐「鮪魚全餐(1,240 JPY(未稅))」。一次可以吃到各種不同的鮪魚壽司，比較看看不同的味道和口感。此外，午餐時段點選午餐餐點的話，豆皮壽司、味噌湯和咖啡可以無限享用，非常划算喔。

※提供英文菜單。

※有會說英文・中文的店員。

5. Kizunasushi 歌舞伎町店

這是位於新宿歌舞伎町的吃到飽人氣店家。這裡的「高級壽司無限享用(2小時制、男性3,980 JPY(未稅)、女性3,480 JPY(未稅)、小學生6年級以下2,000 JPY(未稅)、4歲以下免費，平日1:00 pm - 10:00 pm；六日國定假日11:00 am - 10:00 pm)」，一個人也可以盡情享用，當中包含了黑鮪魚中肚肉、海膽或鮭魚卵等壽司以及單品料理在內，料理100種以上可以吃到飽。推薦給想要盡情品嘗絕品壽司的人。一般菜單的壽司則由1貫99 JPY(未稅)起。營業時間是11:00 am到5:00 am，幾乎24小時營業，在大半夜時也可以享受到道地的壽司喔。

※提供英文・中文(簡體字)菜單。

※圖片為西新宿店的壽司。

以上的介紹如何呢?24小時營業壽司店的話，不論幾點前往都沒問題。配合觀光行程聰明活用，盡情享受美味的壽司吧!

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