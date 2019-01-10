【2018年版】精選東京必吃的10間美味燒肉店

在遊日觀光客之間享有高人氣的「燒肉」店，其實在東京這個大都市裡也有很多，而且多到不知從哪裡開始介紹呢，這次就特別為您精選介紹其中的10間美味名店。

1. Kankou

這裡是自由之丘的熱門燒肉店，供應每日進貨的新鮮牛肉。推薦品嚐的菜色，有使用肉厚且多汁的牛舌(部位:舌)並藉由食鹽帶出蔥香氣和肉質甜味的「鹽燒牛舌(1人份 1,300 JPY(未稅))」，以及份量十足的「厚切Sagari(部位:橫隔膜的一部分)(1人份 2,500 JPY(未稅))」。而「手打冷麵(1人份 1,000 JPY(未稅))」使用的是自製手打麵，吃起來口感光滑Q彈也很受歡迎。

2. NO MEAT, NO LIFE 1st

這是一間距離新宿站步行1分鐘、地理位置極佳的人氣燒肉店。由於店家進貨買進一整隻A5級日本黑毛和牛，所以能在此大啖包含希少部位各式各樣的高級牛肉。值得推薦的有沾上松露鹽食用的「嚴選厚切瘦肉(1,580 JPY(未稅))」、人氣第一的「生拌黑毛和牛肉(1,480 JPY(未稅))」、風味獨特的「黑毛和牛握壽司(1貫 480 JPY(未稅))」等。紅酒的種類豐富，以及店內的時尚氛圍都是店家的魅力所在。有英文菜單。

3. NISHI-AZABU KENSHIRO

這間受歡迎的燒肉店從六本木站徒步即可抵達，位於時尚的西麻布地區。一般的燒肉店多把食材用真空袋加工儲藏，但這間店只會買進要使用的份量，供應不使用加工保存過的肉品，新鮮度自然不在話下。買進的牛肉品種有稀有的「尾崎牛」以及從全日本精挑細選的和牛。推薦您來這裡品嚐的餐點是「特選膳套餐(1人 20,000 JPY(含稅))」，套餐內容有用櫻花蕊薰香、低溫調理瘦肉的招牌菜「KENSHIRO燒肉」以及沾上特製醬汁享用的「嚴選生山形牛瘦肉」等。

※照片為「KENSHIRO燒肉」

4. Misuji

位於南青山的「Yoroniku」是東京首屈一指、專賣最高等級黑毛和牛的名店，而「Misuji」繼承了這個血統。店面雖然看起來安靜隱蔽，但卻是一間經常預約客滿的熱門夯店。招牌菜是「Yoroniku」所創作的「絲綢里肌肉(1,480 JPY(未稅))」，正如其名，吃法是將切得細緻如絲綢般的牛肉烤一烤，再搭配一口大小的飯球享用。肉品的特色是具有霜降細緻油花，吃起來多汁美味，配上極少量的米飯就能帶出肉質的鮮味。其他還有許多以瘦肉為主琳瑯滿目的品項等著您來品嚐。

5. Handung

這間人氣店的地理位置極佳，從月島站步行1分鐘即達。從品項繁多的菜單中，特別要推薦給您的就是「牛舌(依部位不同、價格有所變動:1,800 JPY(含稅)～)」。由於店家買進一整條生牛舌，所以可以大啖牛舌各式各樣的部位，由於是在客人點餐之後才切開，因此點餐時可以指定薄切或厚切，這種罕見的上菜方式很受歡迎。另外，一日限定5隻並且必須要在前一日預約完成的「Takkanmari(1隻 4,980 JPY(含稅))」也是必點的招牌菜。用整隻雞燉出具有層次感的湯底和滋味，堪稱極品。有可說韓文的員工。

6. 牛藏

「牛藏」從西武池袋線的富士見台站步行即達，上門的饕客總是絡繹不絕，是一定要預約才吃得到人氣名店。這裡備受歡迎的秘訣就是擁有日本屈指一的高CP值，供應最高等級的高級A5黑毛和牛。一般如果是這種等級的黑毛和牛，一盤至少要1,000 JPY以上，如果是稀有部位也要花幾千塊，但是在這間店1,000 JPY以下就能大啖高級牛肉，例如「上等五花肉(819 JPY(含稅))」等。平日2人以上可預約，但週五、六及國定假日要5人以上才可預約，預約訂位時請留意。

7. 燒肉Shimizu

在這間熱門燒肉店可以用划算的價格享用上等牛肉。休閒居家的氣氛很適合親子同來，可以攜帶嬰兒副食品進入餐廳，這點也是享有人氣的原因之一。推薦的菜色有「厚切黑毛和牛舌(1片 1,500 JPY(未稅)，要事先電話預約且售完為止）」，這是從日本黑毛和牛舌總量3kg之中僅能取得5片的稀有部位。另外也推薦您品嚐「稀有部位拼盤(3種 2,100 JPY(未稅)～)」。

8. Ushiwaka 本店

這裡是位於東京老街・門前仲町的人氣名店。店家買進一整頭A5級黑毛和牛，為了讓客人更能享受店家自豪的美味食材，所以跟一般燒肉店比起來，這裡的特色就是以「厚切」的份量滿足客人。推薦給您的品項是必須前一日預約完成的「主廚套餐(6,000 JPY(未稅))」，餐點內容有韓國泡菜及拌菜、烤鮮蔬以及均衡搭配的瘦肉和霜降上等肉，是一個物超所值的套餐。

9. Rin 本店

這是一間在月島已經開業約30年以上的熱門燒肉店。招牌菜「鹽烤元祖厚切牛舌」越烤越好吃，是這裡人氣排行的第一名。除了牛肉以外還有鴨肉等各式各樣菜色的套餐也值得推薦給您(4人以上可預約、1人5,000 JPY～)。

10. Kirakutei

這間人氣名店從廣尾站步行10分鐘即達，這裡除了晚餐以外，午餐時段也熱鬧非凡。店家用平價供應A5級的黑毛和牛，必吃的有「鹽烤特選牛舌(3,000 JPY)」，肉厚卻軟嫩多汁並且富有嚼勁。至於午餐時段，則推薦您享用除了燒肉還附有韓國泡菜、沙拉、湯品等份量十足的「和牛橫膈膜午餐(1,350 JPY(含稅))」。

看完介紹以後是不是食指大動了呢?上面所介紹的美食名店，不管是標準菜色還是稀有部位都能讓人大快朵頤。到東京觀光的時候，歡迎您親自前來大啖美食。

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