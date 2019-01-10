【2018年版】提到東京老街非這裡莫屬!精選上野30個必去觀光景點

上野是保留東京庶民風情濃厚色彩的地方，有人氣商店街「阿美橫」、以及文化設施和神社佛閣密集的「上野公園」等，洋溢著一天都逛不完的迷人魅力。這次就要為您介紹30個上野必去的景點!

前往上野的交通方式

上野有JR上野站、銀座線上野站、日比谷線上野站、京成線京成上野站這4個站匯集於此，從成田機場搭乘京成線約40分鐘、從東京站搭乘JR山手線8分左右。除此之外，從其他許多主要的觀光景點前來都非常便捷，從新宿或澀谷、秋葉原等地搭乘JR山手線、從銀座或淺草搭乘銀座線不用轉車即可抵達。

推薦的觀光時期

推薦最佳的季節是春天，每年3月下旬至4月上旬櫻花盛開，大批觀光客絡繹不絕。11月下旬至12月上旬的賞楓季也很受歡迎。7月中旬至8月中旬則有夏日祭典，每天都會舉辦各式各樣的活動。

推薦的觀光景點&活動

在上野恩賜公園賞花

「上野恩賜公園」的總面積達53萬2,000平方公尺，號稱是日本最大的都市公園。園內有博物館、美術館和音樂堂等，是文化藝術的中心據點。這裡也是東京首屈一指遠近馳名的賞櫻勝地，除了有道路兩側被渲染成粉色的「中央園路」，還有「清水觀音堂」、「不忍池」、「上野東照宮」等人氣賞花景點。每年從迎來賞櫻期的3月下旬開始至4月上旬，也會舉辦櫻花夜間點燈秀，展現出與白天各異其趣的奇幻世界。

鑑賞上野之森美術館的企劃展

「上野之森美術館」是位於上野公園內的私立美術館，因為是對外開放的國家指定重要文化財以及展示類型豐富的美術作品而廣為人知。這裡沒有常設展，而是定期舉辦介紹優秀年輕藝術家作品的「現代美術展(VOCA展)」等獨特的企劃展。館內有英文、中文(簡體字・繁體字)、韓文的宣傳册。

入館費:因展示作品而異

看上野動物園的熊貓

上野公園內的「上野動物園」是入園人數堪稱日本第一的動物園。在園內生活的有以亞洲象、北極熊為首500種以上的動物，其中備受青睞的是2017年底對外開放的大熊貓母子「真真」和「香香」，為了一睹熊貓可愛的萌樣，從國內外前來造訪的觀光客絡繹不絕。有標記英文、中文(簡體字)、韓文説明的宣傳册，以及提供APP動物園漫遊服務(Tokyo Parks navi)。

入園費:一般600 JPY、65歲以上300 JPY、國中生200 JPY、小學生以下免費

上野東照宮的「唐門」不容錯過!

「上野東照宮」是供奉在上野公園內的神社，將完成統一天下的武將・德川家康(1543年〜1616年)視為神祇祭祀，以庇佑出人頭地、凱旋勝利、健康長壽而聞名。境內最大的看點是國家指定重要文化財「唐門」，這是1651年建造的門，展現金碧輝煌絢爛豪華的姿態。門的左右刻有「昇龍、降龍」等，做工細緻非常吸睛，特別是門上方的「錦雞鳥、銀雞鳥」，藉由透雕(將花紋鏤空雕刻的技法)展現精巧美麗的匠心。有英文的説明標示及宣傳册。

欣賞不忍池的荷花

「不忍池」是位於上野公園西南部周長約2km的水池，池上面有一座建有「弁天堂」的小島，交織成風光明媚的風景。春能賞花、冬則能觀察野鳥，充滿四季更迭的魅力，不過備受歡迎的是夏天的荷花。每年7月至8月左右，池面被綠葉完全覆蓋，而優雅的花瓣則讓此處增色不少。荷花的花從中午以後就會合起，所以建議早上前去賞花。

欣賞清水觀音堂的「月之松」

「清水觀音堂」是位於上野公園內高台上的建築，於1631年仿造京都名寺「清水寺」而建立。著名的是栽種於境內擁有圓形樹枝的松樹「月之松」。從佛堂正面的舞台，可以越過這棵松樹眺望不忍池上的弁天堂。這裡的風景常被描繪於浮世繪當中，自古以來就是眾所皆知的絶景景點。從不忍池這邊仰望月之松和佛堂的角度，非常適合曬照片。

穿梭於花園稻荷神社的連續紅色鳥居

「花園稻荷神社」是位於上野公園內的神社，被視為可以祈求戀愛和結緣。參道上有好多個連續的鳥居，洋溢神秘的氣氛。鮮豔的紅色很上鏡，有不少觀光客駐足於此拍攝紀念照片。參拝後可到位於附近的「穴稻荷」，這是花園稻荷神社的舊社殿遺跡，被視為可庇佑安產和提高金錢運。由於穴稻荷禁止撮影，所以還請多留意。

拍下只有臉部的上野大佛紀念照

令人不禁想拍下照片的獨特景點就是只有臉的「上野大佛」。雖然1631年建造當時是有身體的普通大佛，但因1923年震災的影響，頭部掉了下來，現在則是加工成為浮雕，安置於上野公園內叫做「大佛山」的山丘上。據說只要祈求合格就能達成心願，很適合想通過入學考試、就職考試和升等考試的人前來許願。

參觀國立科學博物館的恐龍

「國立科學博物館」號稱是日本最大規模的綜合科學博物館，可以學習到生命的進化、人類的歷史和日本的生物等知識。展示內容橫跨多個領域，必看的是「鈴木雙葉龍」的實物化石標本，這是約8,500萬年前在日本的蛇頸龍類，巨大的身影震撼力十足。館內有英文、中文(簡體字)・韓文的説明標示、宣傳册和收費的語音導覽(310 JPY)。

入館費(常設展示):一般・大學生620 JPY、高中生(含高職生)以下免費

參觀D51型蒸汽火車231號

「D51型蒸汽火車231號」是上野公園內國立科學博物館的室外展示之一。所謂的D51型蒸汽火車是以「Degoichi」的暱稱而廣為人知的大型蒸汽火車。1936年至1945年製造了多達1,115輛，數量堪稱日本國內最多，主要用於貨物輸送。目前保存的狀態非常良好，全黑的形式格外特別，至今仍有許多鐵道迷為之傾心。

欣賞東京國立博物館的日本古典美術

「東京國立博物館」是1872年誕生的日本首座博物館，以日本及亞洲各地的美術和考古為中心收藏作品，其數量包含國寶88件、重要文化財634件，合計多達約11萬6,000件號稱日本第一(2017年3月現在)。外文對應也相當完善，有英文、中文(簡體字)、 韓文的説明標示，以及英文、中文(簡體字、繁體字)、韓文、德文、西班牙文、法文的宣傳册，還有出租的語音導覽(日文、英文、中文、韓文)(500 JPY)。

費用:一般620 JPY、大學生410 JPY、高中生以下・滿18歲前一日・滿70歲以上免費

到舊因州池田屋敷表門接受日本歷史的熏陶

東京國立博物館也有室外展示，其中必看的是國家指定重要文化財「舊因州池田屋敷表門」，通稱「黑門」，這是被建造為大名(擁有領地實力的武士)宅邸的正門，於1954年移建至現址。看似宣示大名的權威般威風凜凜的姿態令人讚歎。週末和國定假日的10:00 am-4:00 pm對外開放，只有在此時段可穿越黑門(需支付東京國立博物館的入館費)。

世界遺產!鑑賞國立西洋美術館的名畫

「國立西洋美術館」是收藏、展示西洋藝術作品的美術館，可欣賞莫內和雷諾瓦的繪畫、羅丹的雕刻等名作。勒・柯比意所設計的「本館」本身就是備受矚目的建築，這是配合收藏作品的增加而增建、以「無限發展的美術館」為概念的建築，已被列入世界文化遺產。有英文、中文(簡體字)、韓文的說明標示和宣傳册。

常設展參觀費:一般500 JPY、大學生250 JPY、高中生以下・未滿18歲・65歲以上免費

在下町風俗資料館了解昔日日本文化

「下町風俗博物館」是以保存庶民區的生活、文化和傳統為目的所設立的資料館。1樓重現了約100年前的東京庶民區，林立著當時作為典型商家建築和庶民住宅的一般長屋，洋溢懷舊風情。2樓則展示了與庶民區相關的資料、生活用品，也有日本的傳統玩具區，陀螺等玩具都可以實際拿在手裡玩玩看。有英文的說明標示及英文、法文的宣傳册。

入館費:一般300 JPY、小學・國中・高中生100 JPY

聆聽寛永寺的鐘聲

尚無時鐘的江戶時代(1603年～1867年)，為了讓江戶的人們知道時間而吊起的鐘稱為「時之鐘」。上野公園內「時鐘堂」的吊鐘就是其中之一，這是將軍家皈依的名寺「寛永寺」的文化財，最初於1669年架設於此，現在的吊鐘則是1787年改鑄而成。每日6:00 am、12:00 pm、6:00 pm一共3次，能聽到和昔日分毫無差的音色。

飽覽東京都美術館的藝術作品

「東京都美術館」是以展示現代美術為主的美術館，目標是成為任何人都能輕鬆造訪的「通往藝術的入口」。除了有展示日本國內外傑作的特別展，還會舉辦一年接近約300場豐富多彩的展覧會。另一個特色是常用於美術團體的發表場地、公募展會場。有英文的說明標示以及英文、中文(簡體字、繁體字)、韓文的宣傳册。

入館費:免費。參觀費依展覧會而異

到什麼都有的「二木菓子」買伴手禮

「阿美橫丁」通稱「阿美橫」，是位於上野站和御徒町站之間的商店街。品項豐富又便宜、還有如祭典般的吵雜熱鬧的氣氛，讓這裡成為人氣景點。店舖數約有400間，推薦必去的是「二木菓子 第一營業所」，這是一間固定販售約5,000種商品的零食專賣店，可以對應免稅也是店家的魅力之一。還有大量購買就能打折的折扣區，前來挑選伴手禮的客人總是讓氣氛熱鬧不已。

到志村商店體驗巧克力叫賣

阿美橫的「志村商店」是以巧克力為主的零食專賣店。因伴隨店員「送贈品送贈品!」、「裝袋了裝袋了!」氣勢滿滿的叫賣聲、將大量的商品裝入塑膠袋內的「巧克力叫賣」而聞名。過於豪邁的表演經常讓路過的人不禁停下腳步看到入神。而且購買1,000 JPY卻能拿到相當2,000 JPY以上的零食入袋，這麼大方的服務也大獲好評。

到玩具專賣店上野Yamashiroya買伴手禮

「Yamashiroya」是玩具和雜貨的專賣店，從地下1樓到地上6樓一共有7層樓，有玲瑯滿目的玩具羅列於此，就算只在店內逛逛也很開心。商品的種類從懷舊到創新、適合男性到適合女性，種類繁多。動漫的人物周邊商品、公仔、收藏卡、遙控模型、塑料模型，還有迪士尼和吉卜力工作室相關的新奇雜貨等，東西應有盡有。

到大型折扣商店多慶屋購物

「多慶屋」是在御徒町和上野地區開設9間店舖的老字號折扣商店。供應超過20萬件豐富的商品而廣為人知，有雜貨、化妝品、藥品等日用品，還有家電、家具等大型商品，甚至時鐘、珠寶、時尚單品等都能用超值的價格購入。這裡也有辦理免稅手續等針對訪日觀光客的完善服務，可使用銀聯和DISCOVER等信用卡。有多語言(英文、中文、韓文、泰語)影像口譯服務，不懂日文也能安心購物。

到上野FRONTIER TOWER買伴手禮

成為上野新地標而引發話題的就是於2017年11月開幕的複合商業設施「上野FRONTIER TOWER」。地下1樓有老字號百貨公司「松坂屋上野店」，從1樓到6樓則有備受年輕世代青睞、由「PARCO」運營的商業設施「PARCO_ya」入駐。每一層樓都匯集了豐富多彩的商店，是選購伴手禮的最佳地點。另外推薦必去的還有地下1樓的「上野諮詢處」，這裡是可用英文、中文、阿拉伯文語接待的諮詢處，同時也販售上野獨有的特產。

在舊岩崎邸的庭園漫步

岩崎一家建立起日本首屈一指的大財閥「三菱財閥」，其舊宅邸是建於1896年的「舊岩崎邸」。現存的3棟建築有施以英國文藝復興時期裝飾的西洋館、以日本傳統建築樣式為基調的和風館、瑞士山間小屋風的撞球室。西洋館前方有一片草坪，和建築物一同醞釀出氣質高雅的氣氛。有英文、中文(簡體字、繁體字)、韓文、法文的宣傳册。

使用費用:一般400 JPY、65歲以上200 JPY、小學生以下免費

到上野Marui買家飾雜貨

「上野Marui」是知名時尚大樓「Marui」的上野店。從地下2樓到9樓有各式各樣的時尚商品、化妝品、配件、時鐘等名品店入駐，可在此購入日本的流行商品。尤其是集結了Loft、Francfranc、宜得利等品牌，供應不僅在日本國內而且在國外也獲得極高評價的家飾、生活雜貨，這也是Marui備受歡迎的秘密。歡迎您親自造訪尋找喜歡的商品。

推薦的美食

在上野挑戰跳酒吧!

雖然是以購物景點聞名的阿美橫，但實際上這裡也是一條可以便宜逐店喝酒的酒館街。推薦給您的是居酒屋「烤內臟 大統領 分店」。10:00 am開店就有客人聚集在此，從白天開始就能一口喝著啤酒或日本酒，一口吃著烤內臟(牛、豬、雞等內臟串燒)，大飽口福。除了這間店以外也有許多富有特色的小酒館。尋找自己喜歡的店家也是來阿美橫漫步的玩法之一。

在肉之大山品嚐可樂餅

「肉之大山」是位於距離JR上野站步行3分鐘的餐飲店。由肉食批發店直營，所以能以合理價格供應品質優良的肉品，雖然主要販售對象是餐廳，不過店面也販售炸物並且可外帶，推薦美食有含有大量碎肉的多汁可樂餅「上癮可樂餅(60 JPY(未稅))」等。這裡也附設站飲區，可把買來的現做美食與啤酒和日本酒一同享用。

在Mihashi上野總店品嚐餡蜜

「餡蜜」是使用煮過的豌豆、切成方塊的寒天、求肥(在精米的糯米粉中加入砂糖等熬煮而成)、紅豆泥等食材淋上糖漿做成的日式點心。而這款甜品的名店就是「Mihashi」，店內最受歡迎的是「湯圓霜淇淋餡蜜(720 JPY(含稅))」，清爽入口即化的霜淇淋和餡蜜一拍即合，湯圓(以糯米做成的糰子)的彈牙感令人無法抗拒。另外，放上季節性水果的「水果餡蜜(680 JPY(含稅))」也值得一試。

外文菜單:英文

外文接待員工:英文

到上野老字號蕎麥店「上野藪蕎麥麵」品嚐美食

造訪日本絕對必吃的美食之一就是「蕎麥麵」。「上野藪蕎麥麵」是這款傳統麵食的名店，這間於1892年創業的老店，人氣好到在開店前就有排隊人潮，將彈牙緊實的細麵沾上濃郁的日式醬油享用。把麵放在蒸籠的招牌品項「Seiro(771 JPY)」之外，也推薦您享用放著烤牡蠣的「南蠻牡蠣(1,749 JPY)」等季節限定美食。

在老字號炸豬排店「井泉 總店」享用可用筷子切開的炸豬排

「炸豬排」是把沾上麵粉和麵包粉做成麵衣的豬肉油炸而成的菜餚，在日本是非常受歡迎的食物，而上野也有許多專賣店。其中推薦給您的是「井泉 總店」，這是標榜「用筷子就能切開的軟嫩炸豬排」的短語而為人熟知的老店，酥脆的麵衣和入口即化的豬肉真是絕妙的搭配。「炸里肌定食(1,850 JPY)」等品項也值得品嚐。

外文菜單:英文

外文接待員工:英文

在FUNDES上野享受美酒和美食

2017年7月開幕的「FUNDES上野」是一共有10間餐飲店入駐的商業設施。以採購1頭黑毛和牛為食材的燒肉店「USHIHACHI 上野店」、供應北關東(群馬、栃木、茨城)當地菜餚的居酒屋「大衆酒場晩杯屋 北關東之鄉篇」為首，每間店都富有特色。還有可大啖從產地直送的海鮮、牛肉和豬肉等食材且24小時營業的「上野產直餐飲街」，值得推薦給想在深夜品嚐美食的遊客。

在上野之森櫻花露台品嚐熊貓甜點

「上野之森櫻花露台」是有19間餐飲店入駐的商業設施，在這裡可享用以上野動物園的熊貓為意象創作的的甜點。例如地下1樓日式餐館「鐮倉」的「濃厚奶油熊貓奶凍(690 JPY(含稅))」，這是做成熊貓臉的奶凍，看起來非常可愛讓人捨不得吃下肚。除此之外，2樓「kotekichi」把香草冰淇淋包入求肥餅皮中的「冰淇淋熊貓大福(788 JPY(含稅))」，也是以熊貓為靈感的賣萌甜點，上傳到社群網站曬照片準沒錯!

看完之後感想如何呢?如果您對上野有興趣的話，歡迎實際走訪享受旅遊的樂趣。

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