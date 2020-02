27日にUEFAヨーロッパリーグラウンド16組み合わせ抽選会が行われ、8つの対戦カードが決定した。

2016-17シーズンのヨーロッパリーグ王者マンチェスター・ユナイテッドは、菅原由勢が所属するAZを下したLASKリンツと初対戦。スティーブン・ジェラード監督率いるレンジャーズは、中島翔哉のポルトに圧勝したバイエル・レバークーゼンを1stレグでホームに迎える。またヨーロッパリーグ3連覇の実績を持つセビージャとASローマの好カードが実現。延長戦の末アーセナルを破って勝ち上がったオリンピアコスは、イングランド勢のウォルバーハンプトンとの対決が決定した。ラウンド16の1stレグは3月12日に開催し、1週間後の19日に2ndレグが行われる。

ラウンド16組み合わせは以下の通り

イスタンブール・バシャクシェヒル(トルコ) vs コペンハーゲン(デンマーク)

オリンピアコス(ギリシャ) vs ウルヴァーハンプトン(イングランド)

レンジャーズ(スコットランド) vs バイエル・レバークーゼン(ドイツ)

ヴォルフスブルク(ドイツ) vs シャフタール・ドネツク(ウクライナ)

インテル(イタリア) vs ヘタフェ(スペイン)

セビージャ(スペイン) vs ASローマ(イタリア)

アイントラハト・フランクフルト(ドイツ) vs バーゼル(スイス)

LASKリンツ(オーストリア) vs マンチェスター・ユナイテッド(イングランド)