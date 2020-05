3月11日のシーズン中断から約60日が過ぎ、ついに再開となるブンデスリーガ。復帰初戦からボルシア・ドルトムントとシャルケ04の“ルール・ダービー”実現など、気になる対戦カードをプレビューする。

首位バイエルン・ミュンヘンを4ポイント差で追いかけるドルトムントは、中盤のエムレ・ジャンやアクセル・ヴィツェル、主将マルコ・ロイスが筋肉系を負傷。リュシアン・ファーブル監督はすぐに復帰すると語ったが、週末のダービーは欠場だ。それでも、1月の移籍市場で加入したノルウェー代表FWアーリング・ハーランドにとって初のダービー参戦。ヨーロッパリーグ出場権獲得を目指すシャルケもいくつか問題を抱えており、オザン・カバクやバンジャマン・スタンブリ、主将オマール・マスカレルは長期離脱中だ。

ブンデスリーガ第26節対戦カード

16日

ボルシア・ドルトムント vs シャルケ

RBライプツィヒ vs フライブルク

ホッフェンハイム vs ヘルタ・ベルリン

デュッセルドルフ vs パーダーボルン

アウグスブルク vs ヴォルフスブルク

アイントラハト・フランクフルト vs ボルシア・メンヒェングラードバッハ

17日

ケルン vs マインツ

ウニオン・ベルリン vs バイエルン・ミュンヘン

18日

ヴェルダー・ブレーメン vs バイエル・レバークーゼン