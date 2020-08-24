年齢は投票日の満年齢。[元]以下は過去の経歴。 ▽以下は最終学歴。丸数字は当選回数。（届け出順）

野口市太郎（のぐち・いちたろう） 64（無所属・現） ＝自民、公明推薦＝

【経歴】県離島振興協議会会長、全国離島振興協議会副会長[元]県水産部長、五島地方局長、人事課長▽長崎大卒②

【公約】(1)コロナからの復活（観光・農林水産業振興、海洋エネルギー）(2)人口減に挑む(3)安全・安心な暮らしを守る（医療体制整備、富江病院存続）(4)未来に向けた人づくり（新図書館建設、日本語学校支援）

中西大輔（なかにし・だいすけ） 31（無所属・新） ＝立民推薦＝

【経歴】マリンスポーツ（SUP）体験事業、ITトラブルサポート事業の経営[元]野村総合研究所社員▽立教大卒

【公約】(1)大型事業凍結（図書館建設・庁舎建替など）(2)新型コロナ対策（水際対策強化、医療・介護従事者の支援）(3)全市民に1万円分の商品券配布(4)高齢者を支える買物バス運行(5)低年金者や子育て世帯支援

2候補者の選挙事務所

▽野口候補＝五島市三尾野1丁目8の5（電0959.72.5556）

▽中西候補＝五島市福江町2の15（電0959.72.8503）