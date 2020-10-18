第1中継所、十八親和銀行の1区野上（左）が3位で2区藤村にたすきを渡す＝宗像市

全日本実業団対抗女子駅伝（11月22日・宮城）の第6回予選会は18日、福岡県宗像市の宗像ユリックス発着コース（6区間42.195キロ）で行われ、長崎県勢は新行名で臨んだ十八親和銀行が2時間25分48秒で21位、メモリードも2時間32分55秒で27位に終わり、ともに本大会出場権を獲得できなかった。積水化学が2時間17分3秒でV2、ヤマダが1分3秒差で2位に続いた。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、沿道応援自粛を呼び掛けて開催。例年よりも観客数が大きく減った中、14枠の本大会出場権を懸けて28チームが競った。

十八親和銀行は1区野上が区間3位で好発進したが、2区で14位に後退。3区本田が粘走して17位でつないだ後は、徐々に順位を落とした。メモリードは26位スタートから、2区吉冨で25位に浮上したが、4区以降は27位に沈んだ。

積水化学は区間新をマークした1区佐藤から首位を快走。3区新谷が区間記録を1分以上更新して後続を引き離し、最後は諫早高出身のアンカー森が逃げ切った。